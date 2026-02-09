【首都圏交通情報】JR宇都宮線・湘南新宿ラインが架線断線で運転見合わせ　東名・新東名・圏央道など雪により一部区間で通行止め

9日午前6時半現在の首都圏の交通情報です。

【鉄道】

JR宇都宮線は古河〜野木駅間での架線断線の影響で、大宮〜小山駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込は立っていません。設備の復旧作業を行っています。復旧作業に大幅な時間を要します。

上野〜大宮駅間の上下線に遅れがでています。東海道線への直通運転を中止し、東京〜上野駅間の上下線で運休となっています。大幅に本数を減らして運転を行います。目的地まで大幅に時間を要します。

小山〜宇都宮駅間の上下線に遅れがでています。大幅に本数を減らして運転を行います。目的地まで大幅に時間を要します。

JR湘南新宿ラインは、宇都宮線内での架線断線の影響で、宇都宮線と横須賀線の列車で午前中は運転を見合わせます。

【高速道路】

東名高速は雪の影響で上り清水JCTー厚木IC、下り厚木ICー沼津ICで通行止めとなっています。

新東名は雪の影響で上り下り新秦野ICー厚木南IC、上り新清水JCTー新御殿場IC、下り新御殿場ICー長泉沼津ICで通行止めとなっています。

圏央道は雪の影響で上り下り寒川北ICー茅ヶ崎JCTで通行止めとなっています。新湘南バイパスは雪の影響で上り下り全線で通行止めとなっています。

小田原厚木道路と西湘バイパスは雪の影響で上り下り全線で通行止めとなっています。