10％オフクーポンも！すかいらーくグループの和・カフェ「chawan」のクーポン公開中《3月11日まで》

2026年2月6日現在、すかいらーくグループの和・カフェ「chawan（チャワン）」の店舗で使えるクーポンを、ジョナサン公式Xで公開しています。

10％オフと季節メニューのクーポンは併用可能

和を感じるメニューを数多く提供している「chawan」で使えるお得なクーポンが登場しています。

平日14時以降限定で、店内飲食の利用料金から10％引きになるクーポンをはじめ、季節のメニューもお得価格で食べられます。

たとえば、「長崎県産真鯛と梅しらすごはん 出汁茶漬けstyle＆選べる副菜」と「噴火湾産帆立とたっぷり野菜の米糀ミルクチャウダー＆選べる副菜」、「選べる3種の惣菜和膳」は各110円引きに。

「フレッシュいちごのパンケーキ」も110円引きになるほか、「いちごの白玉あんみつ」と「いちごとお濃い抹茶クリームの最中ソフト」は55円引きで食べられます。

また、平日17時までの時間を除いた時間帯に使える「セットドリンク」「プレミアムセットドリンク」のクーポンもありますよ。

クーポンの有効期限は、いずれも3月11日まで。

「chawan」は、全国に30店舗。首都圏では、アトレ大井町店、ららテラス HARUMI FLAG店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、エキュート立川店、ららぽーと横浜店、ウィングキッチン京急川崎店、新百合ヶ丘エルミロード店、ららぽーとTOKYO-BAY店、舞浜駅前店、三井アウトレットパーク幕張店、ekismさいたま新都心店、イオンモール浦和美園店などがあります。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部