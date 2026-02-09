『「結果を出せるチーム」の会議の特徴』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。ビジネスがより複雑になっている現代は、個人の知識やスキルだけでは限界があり、他者との協働はもはや必須となりつつある。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

会議はやっているのに、なぜか成果につながらない

定例会議は欠かさずやっている。

方針も共有しているつもり。

ビジョンや方針は示されているけれど、どこか他人事。

「それ、ウチの仕事とどう関係あるの？」という空気が漂う。

結果、動き出すとバラバラ。

結局、結果が出ない。

そんなチームに共通しているのが、「言葉は共有しているが、意味は共有していない」状態です。

多くの会議が失敗する理由はシンプル

原因のひとつは、与えられた言葉を、そのまま使っていることです。

他者と協力して結果を出す方法について書かれた『チームプレーの天才』という本に、こうあります。

ビジョンは悪気なく「ふわっ」としがちです。

それもそのはず。ビジョンとは未来のありたい姿や理想像であり、目に見えにくい抽象的なものだから。

――『チームプレーの天才』（46ページ）より

その抽象的な言葉を、抽象的なまま会議に持ち込む。

すると議論は進まず、「正論や理想論を聞いただけ」で終わってしまいます。

一方で、具体化しすぎると、今度は単なる作業指示になり、思考が止まる。

この板挟みを避けた結果の「曖昧さ」が、会議を無意味なものに変えています。

「結果を出すチーム」に欠かせない存在とは

結果を出せるチームの会議がやっていること。

それは、ビジョンや方針を「自分たちの言葉」に言い換える時間を持つことです。

『チームプレーの天才』では、こう表現しています。

抽象度の高いビジョンは一度、「自分たちの言葉」で表現しなおしましょう。私はこれを「ビジョンの再編集」と呼んでいます。

――『チームプレーの天才』（47ページ）より

・この言葉は、今の自分たちの仕事にどう関係するのか

・自分は、何を担えそうか

・どこなら力を発揮できそうか

こうした問いを、対話を通じて言葉にしていく作業です。

そして、ここで重要になる存在が、「ファシリテータ」です。

ビジョンの再編集は、放っておいても自然にまとまることはありません。

だからこそ、メンバーの思いを引き出し、言葉を束ねる役割が必要になります。

結果を出せるチームの多くには、「ファシリテータ」の役割を担う人が存在しています。

外部のファシリテータを起用する。

もしくはチームメンバーの誰か（もしくは全員）がトレーニングを受け、ファシリテータ役として振る舞う。

これを検討してみるのもよいでしょう。