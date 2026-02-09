「結果を出せるチーム」の“会議の特徴”・ベスト1
『「結果を出せるチーム」の会議の特徴』
それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。ビジネスがより複雑になっている現代は、個人の知識やスキルだけでは限界があり、他者との協働はもはや必須となりつつある。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
会議はやっているのに、なぜか成果につながらない
定例会議は欠かさずやっている。
方針も共有しているつもり。
ビジョンや方針は示されているけれど、どこか他人事。
「それ、ウチの仕事とどう関係あるの？」という空気が漂う。
結果、動き出すとバラバラ。
結局、結果が出ない。
そんなチームに共通しているのが、「言葉は共有しているが、意味は共有していない」状態です。
多くの会議が失敗する理由はシンプル
原因のひとつは、与えられた言葉を、そのまま使っていることです。
他者と協力して結果を出す方法について書かれた『チームプレーの天才』という本に、こうあります。
ビジョンは悪気なく「ふわっ」としがちです。
それもそのはず。ビジョンとは未来のありたい姿や理想像であり、目に見えにくい抽象的なものだから。
――『チームプレーの天才』（46ページ）より
その抽象的な言葉を、抽象的なまま会議に持ち込む。
すると議論は進まず、「正論や理想論を聞いただけ」で終わってしまいます。
一方で、具体化しすぎると、今度は単なる作業指示になり、思考が止まる。
この板挟みを避けた結果の「曖昧さ」が、会議を無意味なものに変えています。
「結果を出すチーム」に欠かせない存在とは
結果を出せるチームの会議がやっていること。
それは、ビジョンや方針を「自分たちの言葉」に言い換える時間を持つことです。
『チームプレーの天才』では、こう表現しています。
抽象度の高いビジョンは一度、「自分たちの言葉」で表現しなおしましょう。私はこれを「ビジョンの再編集」と呼んでいます。
――『チームプレーの天才』（47ページ）より
・この言葉は、今の自分たちの仕事にどう関係するのか
・自分は、何を担えそうか
・どこなら力を発揮できそうか
こうした問いを、対話を通じて言葉にしていく作業です。
そして、ここで重要になる存在が、「ファシリテータ」です。
ビジョンの再編集は、放っておいても自然にまとまることはありません。
だからこそ、メンバーの思いを引き出し、言葉を束ねる役割が必要になります。
結果を出せるチームの多くには、「ファシリテータ」の役割を担う人が存在しています。
外部のファシリテータを起用する。
もしくはチームメンバーの誰か（もしくは全員）がトレーニングを受け、ファシリテータ役として振る舞う。
これを検討してみるのもよいでしょう。
（本稿は、『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を引用したオリジナル記事です）