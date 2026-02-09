Photo: Adobe Stock

写真拡大

『「結果を出せるチーム」の会議の特徴』
それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才　誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。ビジネスがより複雑になっている現代は、個人の知識やスキルだけでは限界があり、他者との協働はもはや必須となりつつある。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

会議はやっているのに、なぜか成果につながらない

　定例会議は欠かさずやっている。
　方針も共有しているつもり。

　ビジョンや方針は示されているけれど、どこか他人事。
「それ、ウチの仕事とどう関係あるの？」という空気が漂う。

　結果、動き出すとバラバラ。
　結局、結果が出ない。

　そんなチームに共通しているのが、「言葉は共有しているが、意味は共有していない」状態です。

多くの会議が失敗する理由はシンプル

　原因のひとつは、与えられた言葉を、そのまま使っていることです。

　他者と協力して結果を出す方法について書かれた『チームプレーの天才』という本に、こうあります。

ビジョンは悪気なく「ふわっ」としがちです。
それもそのはず。ビジョンとは未来のありたい姿や理想像であり、目に見えにくい抽象的なものだから。
――『チームプレーの天才』（46ページ）より

　その抽象的な言葉を、抽象的なまま会議に持ち込む。

　すると議論は進まず、「正論や理想論を聞いただけ」で終わってしまいます。

　一方で、具体化しすぎると、今度は単なる作業指示になり、思考が止まる。

　この板挟みを避けた結果の「曖昧さ」が、会議を無意味なものに変えています。

「結果を出すチーム」に欠かせない存在とは

　結果を出せるチームの会議がやっていること。
　それは、ビジョンや方針を「自分たちの言葉」に言い換える時間を持つことです。

『チームプレーの天才』では、こう表現しています。

抽象度の高いビジョンは一度、「自分たちの言葉」で表現しなおしましょう。私はこれを「ビジョンの再編集」と呼んでいます。
――『チームプレーの天才』（47ページ）より

　・この言葉は、今の自分たちの仕事にどう関係するのか
　・自分は、何を担えそうか
　・どこなら力を発揮できそうか

　こうした問いを、対話を通じて言葉にしていく作業です。

　そして、ここで重要になる存在が、「ファシリテータ」です。

　ビジョンの再編集は、放っておいても自然にまとまることはありません。

　だからこそ、メンバーの思いを引き出し、言葉を束ねる役割が必要になります。

　結果を出せるチームの多くには、「ファシリテータ」の役割を担う人が存在しています。

　外部のファシリテータを起用する。
　もしくはチームメンバーの誰か（もしくは全員）がトレーニングを受け、ファシリテータ役として振る舞う。

　これを検討してみるのもよいでしょう。

（本稿は、『チームプレーの天才　誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を引用したオリジナル記事です）