リーグ・アン 25/26の第21節 パリ・サンジェルマンとマルセイユの試合が、2月9日04:45にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはアミーヌ・グイリ（FW）、イーサン・ヌワネリ（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのヌノ・メンデス（DF）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

さらに37分パリ・サンジェルマンが追加点。セニー・マユル（MF）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

マルセイユは後半の頭から選手交代。イーサン・ヌワネリ（FW）からイゴール・パイシャオン（FW）に交代した。

61分、マルセイユが選手交代を行う。バンジャマン・パバール（DF）からイマド・アブデリ（MF）に交代した。

62分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。デジレ・ドゥエ（FW）からクビチャ・クワラツヘリア（FW）に交代した。

64分パリ・サンジェルマンが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより3-0。さらにリードを広げる。

さらに66分パリ・サンジェルマンが追加点。ウスマヌ・デンベレ（FW）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

68分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ブラッドリー・バルコラ（FW）から李 剛仁（MF）に交代した。

74分パリ・サンジェルマンが追加点。セニー・マユル（MF）のアシストから李 剛仁（MF）がゴールで5-0。5点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが5-0で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは9分にビティーニャ（MF）、59分にウォーレン・ザイールエメリ（MF）に、またマルセイユは82分にエメルソン・パルミエリ（DF）、90+1分にレオナルド・バレルディ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

