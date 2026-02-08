胆嚢がんは、特に中高年で発症リスクが高まる病気です。しかし、初期症状が乏しく見過ごされることがあるため、気付いたときには進行しているケースも少なくありません。胆嚢がんの発症リスクを知ると、早期発見や予防が可能です。本記事では、胆嚢がんが発症しやすい年齢やリスク要因を解説します。

※この記事はMedical DOCにて『女性に多い「胆嚢がん」なりやすい年齢と早期発見の方法を医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

山本 康博（MYメディカルクリニック横浜みなとみらい）

胆嚢がんとは

MYメディカルクリニック横浜みなとみらい院長東京大学医学部医学科卒業 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医 日本内科学会認定総合内科専門医

胆嚢がんは、胆嚢という臓器に発生する悪性腫瘍です。胆嚢は、肝臓の下にあり、脂肪を消化するために必要な胆汁を蓄える役割を持っています。

この病気は、初期の段階では症状が現れにくいため、気付かれないことがほとんどです。胆嚢がんは中高年で発症しやすいとされ、特に胆石症や慢性的な炎症を持つ方でリスクが高くなることが知られています。また、年齢だけでなく生活習慣や遺伝も関係すると考えられています。進行を防ぐためには、定期検診が重要です。

胆嚢がんになりやすい年齢と進行スピード

胆嚢がんを早期発見するには、発症しやすい年齢や進行スピードを把握しておきましょう。以下の3つについて解説します。

好発年齢

進行スピード

生存率

順に見ていきましょう。

好発年齢

胆嚢がんは、主に中高年層で発症しやすい病気です。特に50代以降の方にリスクが高まり、60歳代がピークとされています。これは、年齢とともに胆嚢内に胆石や慢性炎症が発生しやすくなるためです。また、性別では女性に多いことがわかっています。

胆石症をはじめとした関連疾患を持つ方や家族にがんの既往歴がある方は、より注意しましょう。

進行スピード

胆嚢がんは、初期段階では症状が現れにくいため、気付いたときには進行している場合がほとんどです。その進行スピードは速いとされ、初期発見が難しいことがあります。

特に胆嚢がんが発見される段階で周囲の臓器に広がっているケースがあるため、定期的な検査が重要です。

生存率

胆嚢がんの生存率は、発見されたステージによって大きく左右されます。早期発見ができれば手術による治療が可能で、5年生存率が高くなる傾向です。

しかし、進行した場合や転移が見られる場合は治療が難しくなり、生存率も低下します。そのため、日頃から健康診断を受け、症状がなくてもリスク要因に応じた検査を心がけることが大切です。

胆嚢がんの年齢についてよくある質問

ここまで胆嚢がんになりやすい年齢・早期発見するための方法などを紹介しました。ここでは「胆嚢がんの年齢」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

胆嚢がんは何歳頃から発症しやすいですか？

山本 康博（医師）

胆嚢がんは、一般的に中高年層で発症しやすい病気とされています。特に50代以降での発症例が多く、加齢に伴う体内の変化が主なリスク要因です。胆石症や慢性胆嚢炎などの病歴を持つ場合、さらにリスクが高まることが知られています。また、胆嚢がんの発症リスクは性別による違いもあり、女性に多い傾向があります。

検査を受ける目安を教えてください。

山本 康博（医師）

胆嚢がんの検査を受けるなら、40歳を超えたら年1回の検診を受けるようにしましょう。検診では、血液検査や超音波検査が行われ、異常があればCTやMRIなどの精密検査に進むことがあります。症状がなくても、リスクが高いと感じる場合は医師に相談し、早期検査を受けることが大切です。

編集部まとめ

胆嚢がんは特に中高年に多く見られる病気で、早期発見が治療の鍵です。発症リスクは50代以降で高まります。初期段階では自覚症状が少ないため、定期検診での早期発見が重要です。

進行段階に応じた治療法が確立されており、手術や化学療法、放射線療法が選択肢となります。適切な治療を受けることで予後の改善が期待できます。

発症リスクの高い方は生活習慣を見直し、早めに医師への相談が健康を守る第一歩です。

胆嚢がんと関連する病気

「胆嚢がん」と関連する病気は3個程あります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する病気

胆石症

慢性胆嚢炎

胆管がん

これらの病気は、胆嚢がんの発症リスクを高める要因となることがあります。胆石症は、胆嚢内に結石ができる病気です。長期間にわたり結石が胆嚢を刺激して慢性炎症を引き起こし、がんの発生リスクを高める可能性があります。慢性胆嚢炎も同様に、胆嚢の組織に繰り返し炎症が生じることで、細胞が変異しやすい環境を作ることが知られています。

胆嚢がんと関連する症状

「胆嚢がん」と関連している、似ている症状は3個程あります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

右上腹部の痛み

黄疸（皮膚や目が黄色くなる）

食欲不振や体重減少

右上腹部の痛みは、胆汁の流れの阻害が原因の可能性があります。黄疸は胆汁が正常に排出されず、血液中にビリルビンが増えることが原因です。さらに、進行した胆嚢がんでは消化不良や栄養吸収障害が起こり、これが体重減少や全身の疲労感につながることがあります。胆嚢がんの症状は早期には現れにくいです。症状が長期間続く場合は診察を受けましょう。

参考文献

胆嚢がん（消化器科外科）｜独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

胆道がん｜国立研究開発法人 国立がん研究センター 東病院

胆嚢（たんのう）がん｜国立研究開発法人 国立がん研究センター 東病院