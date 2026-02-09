ÊÆÃæAIÈ¯Å¸¤ÎÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤¬É½ÌÌ²½¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯2·î2Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»æ¡¦Îþ¹çÁáÊó¤Ï¡¢ÊÆ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç¿·¤¿¤Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖOpenClaw¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥í¥¦¡Ë¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÎITÂç¼ê³Æ¼Ò¤¬µð³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¶¥Áè¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÊPeter Steinberger¡Ë»á¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖOpenClaw¡×¤¬¡¢Ä¹´üµ²±¤ò»ý¤ÁPCÁàºî¤ò¼«Î§Åª¤Ë½èÍý¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¡Ö2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Æ¿Ö¡Ê¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¤ä°¤Î¤ÇÃÇÃ¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼êIT´ë¶È¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÅ¸³«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤ä¼«¼Ò¥â¥Ç¥ë¤ÎÄó¶¡¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¾ÇÅÀ¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¡Ö¹ÈÊñ¡Ê¤ªÇ¯¶Ì¡Ë¹çÀï¡×¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼µ¬ÌÏ¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£Æ¿Ö¤ÏAI¥¢¥×¥ê¡Ö¸µÊõ¡×¤Ç10²¯¸µ¡ÊÌó220²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°¤Î¤ÇÃÇÃ¤â30²¯¸µ¡ÊÌó660²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¡Ö¾·ÂÔ·×²è¡×¤ÇÄÉ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¤â5²¯¸µ¡ÊÌó110²¯±ß¡ËÊ¬¤ÎÍ¥ÂÔ¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¡¢½ÕÀá¤Î¡ÖAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼No¡¥1¡×¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢³Æ¼Ò¤¬¡Ö¥«¥Í¤Ç¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÇã¤¦¡×¥â¥Ð¥¤¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»þÂå¤ÎµìÍè¥â¥Ç¥ë¤òAIÎÎ°è¤ÇºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Æ¿Ö¤ÎÇÏ²½Æ¡Ê¥Ý¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¡ËºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬¡¢º£²ó¤Î»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ2015Ç¯¤Ë¼Â¸½¤·¤¿·èºÑ»Ô¾ì¤Î·ãÊÑ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¡¢É´ÅÙ¤ÎÍûÉ§¹¨¡Ê¥í¥Ó¥ó¡¦¥ê¡¼¡ËCEO¤¬¡¢¡ÖAGI¡ÊÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂê²ò·è¤³¤½¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç¼ê´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶È³¦Æâ¤«¤é¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê»ñ¶âÅêÆþ¤¬ÄêÃå¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¤òÀ¸¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀª¤¬ÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAGI¡Ë¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÃµµá¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ²ÈÀ¯ºö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ü¡×¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢¼ÂÍÑ²½¤È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î³ÍÆÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÏ©Àþ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬AGI¤Î¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢AI¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ë¤è¤ëÂ¸µ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤ÎAI»º¶È¤Ë±²´¬¤¯¶¥Áè¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤³¤½¤¬¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ò¡ÖÍ¥ÂÔ¤Ð¤é¤Þ¤¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¡×¤È¤¤¤¦µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¼êË¡¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö·ÐÏ©°ÍÂ¸À¤Îæ«¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë