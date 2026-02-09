「はーい、ここ、ピッてしようね〜」セルフレジに長蛇の列！原因は「周りへの迷惑」を考えない母親のせいだった【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
100円ショップで、レジ待ちの長蛇の列。原因は、バーコードを一個ずつ「ぴっ」とさせる親子だった!?オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの体験談「セルフレジ」を紹介しよう。
■"あるある"という頷きと共に、「状況を判断すべき」という声が寄せられた話題作
2019年の春頃からエッセイ漫画を描き始め、Instagramでは自身の務める雑貨店での体験談を描いた漫画を投稿し、さらなる人気を博したオムニウッチーさん。シンプルでコミカルな作画で描かれるリアルな体験談は、多くの反響を呼んだ。
あるとき100円ショップに立ち寄ったオムニウッチーさんが見かけたのは、セルフレジに連なる長蛇の列。「使い方がわからない高齢の方だったり外国の方だったり…まだまだ有人レジが必要なケースはあると思うので、お店側も臨機応変に対応していかないと難しいんだろうなぁとそのときは感じた」とオムニウッチーさんは当時を振り返る。
しかし、実はこのセルフレジが混んでいた理由はそんな真っ当なものではなく、思わず「むむむ…」と唸ってしまうものだったのである。なんと行列の先には、「はい、ピッてしようね〜」と呑気に子供にバーコードを読み取らせている母親の姿。レジが混雑していることをまったく気に留めない母親に対し、作中ではオムニウッチーさんが「私だけ？」「心狭い？」と訴えている様子が描かれている。
読者から「やるのは構わないが、2〜3品だけスキャンして終わりにすればいいのに」「うしろを気にしてほしい」など、待っている側の気持ちや状況を判断すべきという声が多く届いた本作。あなたは一体どう思うだろうか？本作を読んで、今一度考えてみてほしい。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)