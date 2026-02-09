VNL2026¤Î»î¹çÆüÄø¤¬·èÄê¡ª ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆüËÜÀï¤ÏÁ´»î¹ç19:20³«»ÏÍ½Äê
¡¡6Æü¡¢¡ØVolleyball World¡Ù¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¡ÊVNL¡Ë2026¤Î»î¹çÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¤È¤â18¥õ¹ñ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢6·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëVNL¡£3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì¥Áー¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Î³«Ëë¤Ï6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤ò¥±¥Ù¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ç¡¢Âè2½µ¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ê³«ºÅÃÏ¤ÏÌ¤Äê¡Ë¤Ç¡¢Âè3½µ¤ò´ØÀ¾¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡¡¡Âè1½µ¤Î¥«¥Ê¥À¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:30¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢6Æü¡ÊÅÚ¡Ë5:30¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë9:00¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¢8Æü¡Ê·î¡Ë7:00¤Ë¥«¥Ê¥À¤ÈÂÐÀï¡£Âè2½µ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤âÆüËÜ»þ´Ö6·î17Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢19Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¤Ë¥Á¥§¥³¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00¤Ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤ÆÀï¤¦Âè3½µ¤Ç¤Ï¡¢7·î8Æü¡Ê¿å¡Ë19:20¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢9Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:20¤Ë¥¿¥¤¡¢11Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:20¤Ë¥È¥ë¥³¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë19:20¤Ë¥Ýー¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ï7·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆüÄø¤Ç¥Þ¥«¥ª¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃË»Ò¤Ï6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«Ëë¡£ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤òÎ×Ýë¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢Âè2½µ¤Ï¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢Âè3½µ¡Ê7·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～19Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¤Ï´ØÀ¾¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡Âè1½µ¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢12Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¤Ë¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:30¤ËÃæ¹ñ¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤Ë¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2½µ¤Ç¤Ï6·î24Æü¡Ê¿å¡Ë20:30¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢26Æü¡Ê¶â¡Ë0:00¤Ë¥¤¥é¥ó¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë0:00¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤âÂè3½µ¤òÆüËÜ¤ÇÀï¤¤¡¢7·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19:20¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢16Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:20¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢17Æü¡Ê¶â¡Ë19:20¤Ë¥Ù¥ë¥®ー¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë19:20¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£¤Ê¤ª¡¢ÃË»Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ï7·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～8·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÇ«ÇÈËÌÐÕ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É»î¹çÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£VNL2026 ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½ »î¹çÆüÄø¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¢§Âè1½µ ¥«¥Ê¥À¥é¥¦¥ó¥É
6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:30¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë5:30¡¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë9:00¡¿¥É¥¤¥Ä
6·î8Æü¡Ê·î¡Ë7:00¡¿¥«¥Ê¥À
¢§Âè2½µ ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥é¥¦¥ó¥É
6·î17Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¡¿¥»¥ë¥Ó¥¢
6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡¿¥Á¥§¥³
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00¡¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢
¢§Âè3½µ ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É
7·î8Æü¡Ê¿å¡Ë19:20¡¿¥Ö¥é¥¸¥ë
7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:20¡¿¥¿¥¤
7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:20¡¿¥È¥ë¥³
7·î12Æü¡ÊÆü¡Ë19:20¡¿¥Ýー¥é¥ó¥É
¢£VNL2026 ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ »î¹çÆüÄø¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¢§Âè1½µ Ãæ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É
6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¡¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡¿¥Ýー¥é¥ó¥É
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:30¡¿Ãæ¹ñ
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¡¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¢§Âè2½µ ¥Õ¥é¥ó¥¹¥é¥¦¥ó¥É
6·î24Æü¡Ê¿å¡Ë20:30¡¿¥»¥ë¥Ó¥¢
6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë0:00¡¿¥¤¥é¥ó
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë0:00¡¿¥¢¥á¥ê¥«
6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹
¢§Âè3½µ ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É
7·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19:20¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢
7·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:20¡¿¥«¥Ê¥À
7·î17Æü¡Ê¶â¡Ë19:20¡¿¥Ù¥ë¥®ー
7·î19Æü¡ÊÆü¡Ë19:20¡¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
