◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 予選(大会3日目/現地8日)

現役最後の大会を終えたスノーボード・竹内智香選手が、現在の心境を語りました。

2002年のソルトレイク五輪から7大会連続のオリンピック出場。2014年のソチ大会銀メダルのレジェンドは、大会前に引退を表明し、42歳で最後のオリンピックとなりました。

予選は22位で決勝ラウンドに進めず。敗退が決まると海外選手からも次々とねぎらわれ、その度に涙を流す様子もありました。

インタビューでは、自分にかけたい言葉について聞かれ、考えながら「これからの人生楽しんでということと、27年間本当にいい経験したねと声かけたいと思います」と笑顔で話しました。

後輩に当たる三木つばき選手は決勝ラウンドに進み、準々決勝で惜しくも敗退。「私が競技を始めたときには全く日本人の活躍は想像つかなかった」と明かしながら、「本当にたくましい成績を残していますし、本当に誇りに思っている。これからも日本を引っ張ってもらいたい」と思いを託しました。

スノーボードの魅力について、「競技を通じて世界中がつながれる。仲のいい競技」と表現した竹内選手。笑顔で27年間の競技人生に幕を閉じました。