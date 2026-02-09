“奇跡の57歳”中島史恵「命の恩人」と本作で共演 20年前に恵比寿の道端で泥酔＆就寝
元シェイプUPガールズでタレントの中島史恵（57）が8日、都内で行われた『＃57 感じる史恵 中島史恵写真集』発売記念イベントに出席。過去の泥酔エピソードを明かした。
【写真】ずっと変わらないプロポーション！笑顔を見せる中島史恵
先月21日に発売された自身17冊目となる同写真集では、57歳にして抜群のプロポーションを見せる中島が、またしても“美の地平線”を表現。ヘルシーかつセクシー、現在進行形の中島の魅力が詰まった1冊になっている。
本作は篠原潔氏がカメラマンを務めたが、篠原氏には過去、「助けられたことがある」と中島は突然切り出した。中島によると、約20年前に行われた飲み会で泥酔。タクシーで帰った後、恵比寿の道端で寝てしまったという。
その際、偶然にも篠原氏がその現場に居合わせて、中島を介抱したという。その出来事を中島は知り合いのスタイリストから聞いたといい、「知り合いのカメラマンさんから『中島史恵っぽい人が寝てて助けたんだけどって言っています』と言われて。まさに今回のカメラマンさんで…」と恥ずかしそうに明かした。
篠原氏に対して中島は「命の恩人です…」と感謝し、「お酒を飲みすぎないように気をつけようと思っております」と語った。
