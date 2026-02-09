フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。米国と順位点同点の首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベスト194.86点をマークしたが、200.03点のイリア・マリニンに及ばなかった。

米国に5点リードを許して迎えた団体最終日。ペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組、女子フリーで坂本花織がともに1位。同点に追いついて、男子フリーの佐藤に命運は託された。

1つ前に滑ったマリニンが200.03点をマーク。佐藤は194.02点のフリー自己ベスト更新を求められる中で、最終滑走として初めて夢舞台のリンクに立った。

フリー「火の鳥」に乗って冒頭に鮮やかに4回転ルッツに成功。その後もジャンプを次々に決めてノーミスの好演を披露し、194.86点と自己ベストを更新した。ガッツポーズを見せたが、マリニンには及ばず、キス＆クライで号泣した。

前日の男子ショートプログラムでは同学年の鍵山優真が完璧な演技で1位。ハイスコアに頭を抱えて驚きと喜びを表現していた22歳が、懸命の演技で団体を締めくくり、日本は銀メダルを獲得した。