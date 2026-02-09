【今週のカバーガール】 Erika＆百瀬まりな ｢可愛さだけはお互い負けたくない!｣

目標だった写真集

--3月25日に写真集の発売が決定したそうですね。おめでとうございます。

エリ＆マリ「ありがとうございます！」

エリ「二人の紙の写真集を出すことが、’24年12月にグラビア復帰したときからの目標だったので、実現して嬉しいです」

--写真集の話を聞いたときはどう思いましたか。

エリ「昨年10月にマネージャーさんから聞いたのですが、このときはあまり実感が湧きませんでした」

マリ「サラッと『写真集の話が出ていて、講談社に決まったよ』って言われたよね」

エリ「そうそう。その後の打ち合わせで、ベトナムのフーコック島で撮影することや、こういうイメージで撮りたい、という話を聞いて実感が湧きました」

--ベトナムに行く前は、お二人はどのようなお話をされていましたか。

エリ「６日間の日程で、海外に行くのも久しぶりだったので、私は前日からすごく準備していて--」

マリ「エリちゃんからＬＩＮＥが届いたんですよ。『私はこれ持って行くから、あなたもちゃんと準備しなさいよ』って。持ち物リストも50個以上、細かく書いてあって、助かりました」

エリ「マリちゃんから『パスポート忘れてた！』って返事が届いてね（笑）。リストを送ってあげて本当に良かったです」

--今週号のグラビアは、発売前写真集からの先行公開になります。お気に入りの衣装を教えてください。

エリ「ピンクゴールドのサテン生地のランジェリーが気に入ってます。私の中では高級な猫ちゃんのイメージで、セレブっぽくて可愛い！」

マリ「私はデニムビキニかな。フーコック島からちょっと離れた無人島で撮影したときの衣装ですが、現地の雰囲気とマッチしていて、写真で見たときにすごく良いなって感じました」

エリ「表紙のラグジュアリーな雰囲気に対して、デニムビキニはカントリーテイスト。私たちのいろんな姿を見せることができたなって思っています」

--写真集は現在制作中とのことですが、発売を心待ちにしているファンに向けて、見どころを教えてください。

エリ「どの写真も見ごたえがあって、私の中では全部が見どころだと思っています。普段のグラビアは、媒体の雰囲気やページ数の関係で、表情や構図が限られてくるんですよ。だけど写真集は、一冊まるまる私たちの本なので、やりたいことを全部やらせてもらえます。これまでよりも際どい写真や、マリちゃんとの仲の良さを強調した写真など、今の私たちのすべてを詰め込んだ感覚があります」

マリ「ブラのホックを外すポーズとか、あえて今までやらなかったポーズもあります。そういう写真も喜んでもらえたら嬉しいです」

--素朴な疑問なのですが、絡み合うポーズをとるときに、姉妹ゆえの気恥ずかしさを感じたりはするのでしょうか？

エリ「姉妹とはいえ、普段はやらないポーズだったので、気恥ずかしさはあります。ただ、姉妹だからこそ思いきり密着できるところはあります。私たちのペア撮影って、普通の密着度じゃないんです」

マリ「私は別に恥ずかしいとかはないかなあ。でも、鼻やおでこをくっつけるポーズのときは、エリちゃんに鼻息がかからないように、息を止めてる」

エリ「わかる〜。なんかちょっとイヤだよね。私も息を止めてる（笑）」

可愛さは譲れない

--仲良し姉妹のお二人ですが、お互いに負けたくないところはありますか？

エリ＆マリ「可愛さかな」

マリ「大人セクシーな感じはエリちゃんに負けるけど、キュートさは負けない」

エリ「写真写りも負けたくないですね」

マリ「二人とも左頬を見せる角度のほうが可愛いって思っているんで、立ち位置をどっちにするかでよくバトってます」

--お互いに「ちょっとヘンだな」と思うところはありますか？

エリ「ありますよ。マリちゃんは人前だと大人しいコなんですが、私の前ではかなりはっちゃけてます。家に遊びに来るときは、組体操というかヨガというか、変なポーズを一人で始めて」

マリ「柔軟！ 柔軟だよ！」

エリ「それで『すごいでしょ！ エリちゃんもこのポーズできる？』って聞いてくるんですけど、それがちょっとキモいなって（笑）」

--エリカさんのヘンテコな一面は。

マリ「加湿をめっちゃする！」

エリ「寝室は６畳なのですが、20畳用の加湿器を使って、湿ったジャングルみたいな感じにして寝てるんです」

マリ「ミストサウナかなってくらいの湿度で、美意識が高いのは良いけれど、ちょっとやりすぎ（笑）。ベトナムのホテルでも、でっかいタオルを濡らし始めて『絞(しぼ)るの手伝ってよ！』とか言いながら持ってきてさ」

エリ「乾燥嫌いの″加湿厨″なんですよ」

--今後について。次の目標などはありますか？

エリ「紙の写真集という大きな目標を達成したばかりなので、次の目標を探している途中で……」

マリ「私は歌とか、活動の幅を広げてみたいなって思っています」

エリカ

東京都生まれ。身長158cm。百瀬まりなの姉。趣味は料理、セルフネイル、メイク

モモセ マリナ

東京都生まれ。身長151cm。Erikaの妹。趣味はスケート、スキー、歌、メイク

最近のマイベスト「TEA TIME」パン作り／カモミール

エリ：料理教室体験がきっかけで、パン教室に入会しました。ドライフルーツやナッツを混ぜ込んだシュトーレンを焼いて、友達とのクリスマス会に持って行ったり、家で焼いたパンをマリちゃんに振る舞ったりしています

マリ：ベトナムで見つけたパッションウーロンティーが美味しくて帰国後もよく飲んでいます。カモミールなどハーブ系も好きですが、やっぱり緑茶と和菓子の組み合わせが最強！

『FRIDAY』2026年2月13日号より

取材・文：芳賀慧太郎