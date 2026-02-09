【カーリング女子】フォルティウス　どん底から、金メダルを懸けた悲願の初舞台へ

フォルティウス カーリング女子

2月12日 17：05 スウェーデン

2月13日 3：05 デンマーク

2月14日 17：05 スイス

2月15日 3：05 アメリカ

４年前の冬、どん底にいた『フォルティウス』は、ついに初めてオリンピックの舞台へとたどり着いた――。

’21年９月、北京五輪代表決定戦でロコ・ソラーレに逆転負けを喫し、同年12月にはメインスポンサーとの契約が終了。一時はスポンサー「０」となり、メンバーが貯金を切り崩して、クラウドファンディングで活動資金をやりくりするなど、苦しさを味わっていたが……。

「転機は’23年に産休でチームを離れたスキップの吉村紗也香（34）に代わり、セカンドの小谷優奈（27）がスキップを経験したこと。ショットの選択肢や戦術の幅が広がり、チームのレベルが一気に引き上げられた。吉村復帰後には、メンバー全員が主役になれるくらい層の厚いチームへと進化しました」（カーリングライター・竹田聡一郎氏）

竹田氏が「負けず嫌い」と評する吉村の執念は、’25年９月の日本代表決定戦でも勝ち抜く力となった。12月の世界最終予選も突破し、五輪出場が決定。スポンサーは26社に増え、今チームは金メダルを公言して自らを鼓舞している。

「世界と比べてもショットの安定感という意味でトップレベルの近江谷杏菜（36）が鍵。初戦は北京五輪銅メダルのスウェーデンですが、勝てばメダル獲得の希望は大きくなるはずです」（同前）

逆境を乗り越えた彼女たちが、氷上で頂点に立つ瞬間が待ち遠しい。

『FRIDAY』2026年2月20日・27日合併号より