大谷翔平 ドジャースファン感謝祭に登場！ 笑顔に隠された決意とWBCのマウンドへの揺るぎない想い

ロバーツ監督自ら「投げない」と公言したが…

「ショウヘイは投げない」

２月１日（日本時間）、穏やかな気候の中で行われたファン感謝祭『ドジャーフェスト』に、いきなり緊張が走った。ドジャースの指揮官デーブ・ロバーツ（53）が、大谷翔平（31）のＷＢＣでの登板回避を明言したのである。

「大谷は前回のＷＢＣで投手としてもフル回転しましたが、その年に右ヒジを負傷。球団として、今大会で大谷に登板してほしくないと考えるのは自然なことです」（メジャーを取材する記者）

アメリカのスポーツ専門サイト『ジ・アスレチック』は、登板回避の裏には、保険問題が関わっていると指摘した。いわゆる「ＷＢＣ保険」は、大会期間中に負傷した選手の年俸を保険会社が負担する制度のこと。「ケガから復帰したばかりの投手としての保険は適用されない」というのが大方の予測なのだ。

ところが同日、大谷はファンに笑顔を振りまき、同僚のフレディ・フリーマン（36）らと談笑した後（2枚目写真）、報道陣の取材に「（登板は）まだわからない」と言葉を濁(にご)した。なぜか。元メジャーリーガーの藪恵壹氏が話す。

「二刀流にこだわりを持つ大谷が、大会前から登板回避を宣言してしまえば、侍ジャパンの士気にも関わる。また、前回大会でアメリカとの決勝戦の最終回に登板し、胴上げ投手になった大谷が、今大会でも後ろに控えているという事実だけで、相手チームの受け取り方は変わります。

『大谷が最終回で投げるかもしれない』というのが、相手チームの頭を一瞬でもよぎれば、それが焦(あせ)りに繋(つな)がり、焦りはミスに繋がる。実際に登板するかは不明ですが、こうした心理的な影響を見越して、含みを持たせた発言をしているのでしょう。日本の野球ファンが想像しているよりも、アメリカやドミニカといった強豪国は、大谷を恐れています」

本人が登板回避を宣言していない以上、確率は低くとも登板の可能性は残されている。そして、可能性が残されている限り準備を怠らない姿勢が、大谷をスターたらしめてきた。

「仮に本人が登板の意思を示したとすれば、前回のように１イニング限定で、決勝の守護神として投げてもおかしくない。ただ、万が一、延長戦に突入するような事態になれば、ＤＨには戻れません。登板は大きな賭けになるでしょう。

それでも、昨年のワールドシリーズで山本由伸（27）が志願して連投したように、本人が責任を持って投げたいと言えば、希望が叶えられるケースはある。大谷が、そのチャンスを簡単に諦めるとは思えません」（同前）

前回大会でも、「ケガ防止のため、大谷は決勝ラウンドでは投げない」という意見が野球ファンの間で大半を占めていたが、実際には大谷が胴上げ投手となった。今回もまさかの″サプライズ″が起きないとも限らない。

ファン感謝祭で大谷が語った「最後まで調整次第」という言葉には、ＷＢＣのマウンドへの揺るぎない想いが隠されているかもしれない。

『FRIDAY』2026年2月20・27日合併号より