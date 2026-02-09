ONE N’ ONLY高尾颯斗＆志田こはく、ラブコメでW主演 人気コミック「女の子が抱いちゃダメですか？」ドラマ化【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/09】ねじがなめた氏原作の人気コミック「女の子が抱いちゃダメですか？」（小学館「マンガワン」連載）が、MBSドラマフィル枠で3月5日25時29分〜より放送決定。ONE N’ ONLYの高尾颯斗＆女優の志田こはくがW主演を務める。
【写真】“人気ラブコメ漫画主演”EBiDANメンバーの近距離ビジュアル
28歳の有名商社に勤務するサラリーマンであり、エリートをきどらない優しい性格の篠宮役には、俳優として初主演ドラマTOKYO MX「ゆかりくんはギャップがずるい」（2026）や、映画『BATTLE KING！！ Map of The Mind -序奏・終奏-』（2025）、などで好演を見せ、さらに2026年には出演映画『エリカ』の公開も控える、ブレイク必至の若手俳優であり、TikTokフォロワー数が日本人男性音楽アーティストでは最多の560万人超を誇るダンス＆ボーカルユニット「ONE N’ONLY」のRAP＆ダンサーとしても活動中の高尾。
24歳のOL、清楚でかわいらしい容姿を持ちセミロングのストレートヘアが特徴の美月役には、2022年舞台『六番目の小夜子』で俳優デビュー後、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』や『なんで私が神説教』、『プロパガンダゲーム』など多数の映像作品に出演し注目を集める若手女優であり、2026年には『NYLON’S NEXT 2026 AWARDS』“IT GIRL”俳優部門を受賞し、今後さらなる活躍が期待される志田が出演する。
出演にあたり、高尾は「恋愛においての固定概念や世間的な普通を追い求めることだけが正解ではなく、色々な価値観を肯定してくれる作品だなと思いました。自分なりの篠宮さんを演じられるように頑張ります！皆さん放送を楽しみにしていてください」とコメント。志田は「原作と脚本を読み、この作品は恥ずかさや不安を抱えながらも、少しずつ相手に近づこうとする2人の姿に思わず胸が高鳴り、応援したくなる作品だと思いました。『普通』に縛られず、自分の本音と向き合っていく美月を魅力たっぷりに演じられるよう頑張ります。新しい形のラブコメを、ぜひ楽しみにしていてください！」と呼びかけている。
原作のねじがなめた氏は描き下ろしイラストとともにコメントを公開。「連載が終わってから3年ほど経っているのにまさか！ドラマにしていただけるとは！まだ夢見心地でふわふわしております。すでに脚本を読ませていただきましたが、真摯に原作と向き合ってくださっていて本当にありがたいです…！」「高尾颯斗さんと志田こはくさんにはクセの強いキャラに挑戦していただいて、感謝の気持ちと恐縮…な気持ちと応援の気持ちで心が忙しいです…笑とにかく放送が待ちきれません。抱いダメドラマよろしくお願いいたします！」と期待を寄せている。（modelpress編集部）
清楚な容姿に気を遣い、それなりに付き合ってきた経験もある梶谷美月（志田こはく）。けれど、本当は男性からの甘い行為やリードされることが大の苦手で誰と付き合っても長続きしないまま24歳になっていた。「普通の女の子の幸せ」をつかみたい、そう願う美月は、有名商社勤務のエリートである篠宮孝之（高尾颯斗）と付き合うことに。しかし、篠宮との初夜でとある異変が。いざ行為に入ろうとした時、篠宮の様子がどこかおかしいのだ。実は篠宮も女性をリードすることが苦手で、セックスへのコンプレックスとトラウマを克服できずにいた。顔を赤らめながら謝る篠宮の姿を見て、美月は初めての胸の高鳴っていることに気づく。そして、女性は必ず受け身であることへの違和感と、ずっと「リードする側」になりたかった事実に目覚める。篠宮もまた、積極的な美月の姿を前にずっと隠していた本心が見え始めて…。
やばいです！『女の子が抱いちゃダメですか？』ドラマになります！！連載が終わってから3年ほど経っているのにまさか！ドラマにしていただけるとは！まだ夢見心地でふわふわしております。すでに脚本を読ませていただきましたが、真摯に原作と向き合ってくださっていて本当にありがたいです…！濃いドラマになりそうで今からワクワクがとまりません。高尾颯斗さんと志田こはくさんにはクセの強いキャラに挑戦していただいて、感謝の気持ちと恐縮…な気持ちと応援の気持ちで心が忙しいです…笑とにかく放送が待ちきれません。抱いダメドラマよろしくお願いいたします！
2026年3月5日（木）深夜25：29〜初回放送スタート
MBS：毎週木曜25：29〜
テレビ神奈川：毎週木曜25：00〜
テレビ埼玉：毎週月曜24：00〜
群馬テレビ：毎週火曜24：30〜
とちぎテレビ：毎週水曜23：30〜
チバテレ：毎週木曜23：00〜
【Not Sponsored 記事】
【写真】“人気ラブコメ漫画主演”EBiDANメンバーの近距離ビジュアル
◆人気コミック「女の子が抱いちゃダメですか？」ドラマ化
28歳の有名商社に勤務するサラリーマンであり、エリートをきどらない優しい性格の篠宮役には、俳優として初主演ドラマTOKYO MX「ゆかりくんはギャップがずるい」（2026）や、映画『BATTLE KING！！ Map of The Mind -序奏・終奏-』（2025）、などで好演を見せ、さらに2026年には出演映画『エリカ』の公開も控える、ブレイク必至の若手俳優であり、TikTokフォロワー数が日本人男性音楽アーティストでは最多の560万人超を誇るダンス＆ボーカルユニット「ONE N’ONLY」のRAP＆ダンサーとしても活動中の高尾。
出演にあたり、高尾は「恋愛においての固定概念や世間的な普通を追い求めることだけが正解ではなく、色々な価値観を肯定してくれる作品だなと思いました。自分なりの篠宮さんを演じられるように頑張ります！皆さん放送を楽しみにしていてください」とコメント。志田は「原作と脚本を読み、この作品は恥ずかさや不安を抱えながらも、少しずつ相手に近づこうとする2人の姿に思わず胸が高鳴り、応援したくなる作品だと思いました。『普通』に縛られず、自分の本音と向き合っていく美月を魅力たっぷりに演じられるよう頑張ります。新しい形のラブコメを、ぜひ楽しみにしていてください！」と呼びかけている。
原作のねじがなめた氏は描き下ろしイラストとともにコメントを公開。「連載が終わってから3年ほど経っているのにまさか！ドラマにしていただけるとは！まだ夢見心地でふわふわしております。すでに脚本を読ませていただきましたが、真摯に原作と向き合ってくださっていて本当にありがたいです…！」「高尾颯斗さんと志田こはくさんにはクセの強いキャラに挑戦していただいて、感謝の気持ちと恐縮…な気持ちと応援の気持ちで心が忙しいです…笑とにかく放送が待ちきれません。抱いダメドラマよろしくお願いいたします！」と期待を寄せている。（modelpress編集部）
◆あらすじ
清楚な容姿に気を遣い、それなりに付き合ってきた経験もある梶谷美月（志田こはく）。けれど、本当は男性からの甘い行為やリードされることが大の苦手で誰と付き合っても長続きしないまま24歳になっていた。「普通の女の子の幸せ」をつかみたい、そう願う美月は、有名商社勤務のエリートである篠宮孝之（高尾颯斗）と付き合うことに。しかし、篠宮との初夜でとある異変が。いざ行為に入ろうとした時、篠宮の様子がどこかおかしいのだ。実は篠宮も女性をリードすることが苦手で、セックスへのコンプレックスとトラウマを克服できずにいた。顔を赤らめながら謝る篠宮の姿を見て、美月は初めての胸の高鳴っていることに気づく。そして、女性は必ず受け身であることへの違和感と、ずっと「リードする側」になりたかった事実に目覚める。篠宮もまた、積極的な美月の姿を前にずっと隠していた本心が見え始めて…。
◆原作：ねじがなめた氏コメント全文
やばいです！『女の子が抱いちゃダメですか？』ドラマになります！！連載が終わってから3年ほど経っているのにまさか！ドラマにしていただけるとは！まだ夢見心地でふわふわしております。すでに脚本を読ませていただきましたが、真摯に原作と向き合ってくださっていて本当にありがたいです…！濃いドラマになりそうで今からワクワクがとまりません。高尾颯斗さんと志田こはくさんにはクセの強いキャラに挑戦していただいて、感謝の気持ちと恐縮…な気持ちと応援の気持ちで心が忙しいです…笑とにかく放送が待ちきれません。抱いダメドラマよろしくお願いいたします！
◆放送日時
2026年3月5日（木）深夜25：29〜初回放送スタート
MBS：毎週木曜25：29〜
テレビ神奈川：毎週木曜25：00〜
テレビ埼玉：毎週月曜24：00〜
群馬テレビ：毎週火曜24：30〜
とちぎテレビ：毎週水曜23：30〜
チバテレ：毎週木曜23：00〜
【Not Sponsored 記事】