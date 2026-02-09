ストック決定ーーッッ！！【業務スーパー】お弁当にも超使える♡「冷凍食品」

毎日のお弁当作りや夕食のもう一品にあると便利な【業務スーパー】の「冷凍食品」。業スーといえば、容量多めで使い勝手のいい冷凍食品の種類の多さも魅力。冷凍庫にストックしておけば、いざという時に役立つため、常に切らさず常備している人も多いのでは？ そこで今回は次に買いたい、おすすめの冷凍食品を紹介します。

韓国屋台で人気の味を自宅で

「のり巻き天ぷら」は韓国屋台の定番料理。本場ではチャプチェをのりで巻き天ぷらにしたもので、キムマリと呼ばれています。@smile39loveloveさんいわく「のりが香ばしくておいしい」「甘辛いタレにつけたらなお最高！」とのことなので、夕食のおかずやおつまみにも合いそうです。

お弁当のおかずや夕食の主役に

希少部位の1つバッグリブを使った「バックリブで作った骨付きフライドチキン」。バッグリブとは、鶏の肩甲骨から背中あたりの部位のこと。骨付きの商品ですが、@smile39loveloveさんによると「骨は小さくてお肉の割合が多い」とのこと。調理方法は、トースター加熱もしくは油で揚げるかのどちらかですが、衣のザクザク感が味わえる揚げ調理がおすすめです。

スナック感覚で食べられておやつにぴったり

「カリカリチーズスティック」は、揚げるだけの簡単調理で食べられる、おやつや軽食にぴったりな商品。@arimama_chanさんによると「外はカリッと中は少しもちっとした食感」なんだそう。そのままでも食べられますが、お好みでケチャップやマスタードといった調味料と一緒に食べるのも相性が良さそうです。

お弁当に入れたら気分が上がるスイーツ

お弁当のスイーツ要員として活躍するのが「キャラメルチュロスミニ」。スペイン直輸入の商品となっており、ひと口サイズのミニチュロスの中にキャラメルソースが入っています。冷凍のまま揚げるだけなので、解凍時間不要で、食べたいときにサッと作れるのも嬉しいポイント。ティータイムやおやつにぴったりで、親子一緒に楽しめるおやつになりそうです。

一度使うと、冷凍庫に欠かせなくなりそうな【業務スーパー】の「冷凍食品」。子どもからの「お腹が空いた」や夕食のあともう一品に役立つ便利な商品は、活用しないともったいないかも。近くの店舗に立ち寄った際は、ぜひ手に取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@smile39lovelove様、@arimama_chan様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる