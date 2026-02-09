¡Ö£µ¿ÍÌÜ¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¡ª¡×ºÍÌÚ¹À¿Í¡ÖWBCÁª½ÐÏ³¤ì¡×¤ÎÎ¢¤Ç¡Öºå¿À¤¬½Ð¤·½Â¤ê¡×¤«¡ÄµåÃÄ¤Î¥Û¥ó¥Í
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä
£³·î£µÆü³«Ëë¤ÎWBC¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î»ø¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£NPB¤Ï£²·î£´Æü¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡Ê32¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤¬¥º¥é¥ê¤È´é¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÁª½ÐÏ³¤ì¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¡¹¤â¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤êº£Ç¯¤«¤é¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº£°æÃ£Ìé¡Ê27¡Ë¤Ï²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¼Âà¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê32¡Ë¤È¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ìÞæÂç¡Ê33¡Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÎÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤¬±Æ¶Á¤·Áª½Ð¤µ¤ì¤º¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸Ìé¡Ê25¡Ë¤Ê¤É¡¢NPB¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ëº£±Ê¤äÀé²ì¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤º¤ËÁª½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¡£º£°æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°æÃ¼¡Ê¹°ÏÂ¡Ë´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼çÀïÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê27¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£ºÍÌÚ¤ÏÄ¹¿È¡Ê189Ñ¡Ë¤ò³è¤«¤·¤ÆÅê¤²²¼¤í¤¹°ÒÎÏËþÅÀ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Éð´ï¤ÎÅê¼ê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB³«ËëÀïÁ°¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë£µ²óÌµ¼ºÅÀ£·Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡ÊNPB´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºÍÌÚ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÌîË¾¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Î°ì¿Í¡£º£²ó¤ÎWBC½Ð¾ì¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Öºå¿À¤¬¡¢¼«·³£µ¿ÍÌÜ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾·½¸¤ò½Â¤Ã¤¿¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Æ±°ì¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ïºå¿À¡Êº´Æ£µ±ÌÀ¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ë¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê¶áÆ£·ò²ð¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ë¡£º´Æ£¤Ï¤½¤ÎÂÇÎÏ¤ò¡¢¿¹²¼¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò¡¢ºäËÜ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¡¢ÀÐ°æ¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¤ÎÁª½Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºå¿À¤Ï¡Ø£µ¿Í¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡Ä¡£ºÍÌÚ¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È»øÂ¦¤Ë°Å¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºå¿À¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó£²ÈÖ¼ê¤Ç¤¢¤ëºÍÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤âÁá¤¯¤«¤é½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢NPB¸ø¼°µå¤è¤ê¤â³ê¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ëWBCµå¤òÂ¿Åê¤·¤Æ¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤á¤Ð¡¢ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£ºÍÌÚ¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆùÎ¥¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¾ì¼Âà¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡Ê26¡Ë¤Ë¤«¤ï¤Ã¤ÆºÍÌÚ¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¾¾»³¤¬Å¬Ç¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Êºå¿ÀOB¡Ë
Áª¼êÏ³¤ì¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀ²¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£