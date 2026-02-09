衆院選が8日、投開票され、東京7区（港区、渋谷区など）で立候補した自民党の丸川珠代元五輪相（55）が当選した。丸川氏は衆院初当選となる。



【写真】2008年6月、和装での挙式を終え、うっとり夫を見つめる丸川珠代氏

選挙期間中には、夫で埼玉9区（飯能市、狭山市など）から出馬している大塚拓氏（52）に対して「電話してもほとんどつながらないので、メッセージ残して…」と苦笑い。「『パパ頑張れ』って送ってますけど、『ママ頑張れ』が来ないんで」と“不満”を漏らしたこともあった。ただこの日、当確が出た直後のインタビュー中に大塚氏にも当確が出たことを知らされると思わずニッコリ。「お父さんおめでとう!」と素直に祝福していた。



丸川氏は政治資金収支報告書に計822万円の不記載が発覚し、告発されたが2024年8月に不起訴となっていた。しかし、直後の同年10月の衆院選では落選していた。



見事に返り咲きを果たし笑顔を見せた丸川氏。「バッジを着けて政治家として仕事をすることになりますので、政治資金の取り扱いについても高い緊張感を持って臨みたい」と表情を引き締める場面もあった。選挙戦では「高市さんをよろしくね」と言われることも多かったと明かし「わたくしも、高市総理とともに決断し、行動する。そして高市総理の決断を全力で支えたいと思います」と決意を語った。



（よろず～ニュース編集部）