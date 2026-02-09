『キンパとおにぎり』第5話 “大河”赤楚衛二の大学時代の元恋人が現れる
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第5話が今夜放送。大河（赤楚）の元恋人・真澄（深川麻衣）が現れる。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第5話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
■第5話あらすじ
姉が急病で倒れた田口（吹越満）に代わり「田の実」を1人で任されることになった大河。不安を感じながら店を切り盛りしていたが、料理人としての成長を認められ自信を深めていく。
一方リン（カン・ヘウォン）は将来と文化祭作品の両方で壁に直面。ある日、「田の実」の常連客・礼子（遊井亮子）から懇親会のケータリングの依頼が店に舞い込んだ。
その打ち合わせに現れたのは、大学時代の大河の元恋人・真澄で…。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
※第5話は24時6分から放送。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第5話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
姉が急病で倒れた田口（吹越満）に代わり「田の実」を1人で任されることになった大河。不安を感じながら店を切り盛りしていたが、料理人としての成長を認められ自信を深めていく。
一方リン（カン・ヘウォン）は将来と文化祭作品の両方で壁に直面。ある日、「田の実」の常連客・礼子（遊井亮子）から懇親会のケータリングの依頼が店に舞い込んだ。
その打ち合わせに現れたのは、大学時代の大河の元恋人・真澄で…。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
※第5話は24時6分から放送。