俳優の高尾颯斗と女優の志田こはくが、３月５日深夜にスタートするＭＢＳドラマ「女の子が抱いちゃダメですか？」にダブル主演することが８日、分かった。

原作はＳＮＳで話題になった累計６０万部突破の人気コミックス。普通の女の子としての幸せを楽しめず、誰と付き合っても長続きしない清楚系美女・梶谷美月（志田）が、エリート商社マン・篠宮貴之（高尾）と出会い、眠っていた本能を呼び起こす。

ダンス＆ボーカルユニット「ＯＮＥ Ｎ’ＯＮＬＹ」のラップ＆ダンサーとしても活動する高尾は「恋愛においての固定概念や世間的な普通を追い求めることだけが正解ではなく、いろいろな価値観を肯定してくれる作品だなと思いました。自分なりの篠宮さんを演じられるように頑張ります！ 皆さん放送を楽しみにしていてください」と呼びかけた。

スーパー戦隊シリーズ「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」などでの活躍も記憶に新しい志田は「原作と脚本を読み、この作品は恥ずかしさや不安を抱えながらも、少しずつ相手に近づこうとする２人の姿に思わず胸が高鳴り、応援したくなる作品だと思いました」とコメント。「『普通』に縛られず、自分の本音と向き合っていく美月を魅力たっぷりに演じられるよう頑張ります。新しい形のラブコメを、ぜひ楽しみにしていてください」とした。

原作のねじがなめた氏もメッセージを寄せ「連載が終わってから３年ほど経っているのにまさか！ドラマにしていただけるとは！まだ夢見心地でふわふわしております」と興奮。真摯（しんし）に原作と向き合った脚本を喜んだ上で、クセの強いキャラに挑んだ高尾と志田に感謝し「濃いドラマになりそうで今からワクワクがとまりません。とにかく放送が待ちきれません」と胸を弾ませた。