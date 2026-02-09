俳優の小泉孝太郎が主演するＢＳ−ＴＢＳのミステリードラマ第３弾「精神分析医氷室想介の事件簿３−カリスマ塾長の闇…職員転落死の過去と連続殺人の謎−」（３月２８日・後７時）が放送されることが９日、発表された。

小泉演じる精神分析医・氷室想介が、人の心理を分析して事件の真相に迫るサスペンス。２年半ぶりの新作となる第３弾は、有名学習塾「榛名サテライト」の副社長が遺体で発見される事件が起こり、同級生の刑事・田丸有希（美村里江）と協力しながら氷室が謎を解き明かしていく。

筧美和子、松本岳らレギュラー出演者はもちろん、今作の重要なキャラクターとして升毅、稲葉友、青山倫子、賀集利樹、南野陽子らが出演する。実力派キャストの緊迫した演技合戦に注目が集まりそうだ。

【ＢＳ−ＴＢＳコンテンツ編成局・有我健プロデューサーコメント】

過去２作品が好評を博し、新作を望む声を数多くいただいておりました。約２年半ぶりに第３弾を放送することが決定し、番組ファンや原作ファンの方に楽しんでいただけましたら嬉しい限りです。

今回の舞台は「人気学習塾」。升さんや南野さんをはじめ、豪華なゲストの皆様にもご出演いただくことが実現し、過去２回とは違ったストーリー性も見ものです。ミステリー界のレジェンド吉村達也さんの世界観を大切にしつつ、映像作品だからこそ表現できる氷室と田丸の一見正反対のキャラクターでありながらも息ぴったりな掛け合いをぜひお楽しみください。