¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢Â©»Ò¤È¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÀè½µ¡¢Â©»Ò¤È¸ý·§Ìî¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¡¢Â©»Ò¤Ï½é¥Þ¥é¥½¥ó¡££¶£±ºÐ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡Æ»Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö½éÄ©Àï¤ÎÂ©»Ò¤Ï£³£°£ë£í²á¤®¤«¤éÂ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥é¥¹¥È£±£°£ë£í¤Ï¡ØÁö¤ë¢ªÊâ¤¯¡Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡££²¿Í¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤È¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤â¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¡¢Àã¤Ç¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤äÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¤¼¤Ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤ò´é½Ð¤·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤Æ¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤Â©»Ò¤¯¤ó¡£¤¤¤¤¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·Éã»Ò¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¤Î½é¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥ì¥¢¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï£±£¹£¹£´Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Ë°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£