【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・九州ブロック　当選一覧

◆衆院選2026 比例代表・九州ブロック（定数20）当選一覧
【自由民主党】
名簿順位 氏名
1 井上 貴博
1 鬼木 誠
1 古賀 篤
1 宮内 秀樹
1 栗原 渉
1 鳩山 二郎
1 藤丸 敏
当）1 三原 朝利
1 吉村 悠
1 武田 良太
1 岩田 和親
1 古川 康
当）1 浅田 真澄美
1 加藤 竜祥
1 金子 容三
1 木原 稔
1 西野 太亮
1 金子 恭之
1 衛藤 博昭
1 広瀬 建
1 岩屋 毅
当）1 武井 俊輔
当）1 江藤 拓
1 古川 禎久
1 宮路 拓馬
1 三反園 訓
当）1 小里 泰弘
1 国場 幸之助
1 宮崎 政久
1 島尻 安伊子
1 西銘 恒三郎
当）32 上野 宏史
当）33 保岡 宏武
当）34 阿部 弘樹
当）35 白坂 亜紀
当）36 河野 正美
37 島田 智哉子
38 加藤 一郎
【中道改革連合】
名簿順位 氏名
当）1 浜地 雅一
当）2 吉田 宣弘
当）3 金城 泰邦
当）4 河野 義博
5 丸尾 圭祐
5 稲富 修二
5 仁戸田 元気
5 亀田 晃尚
5 城井 崇
5 辻 智之
5 大串 博志
5 山田 勝彦
5 田崎 耕太
5 鎌田 聡
5 吉川 元
5 小林 華弥子
5 渡辺 創
5 川内 博史
5 野間 健
5 新垣 邦男
5 屋良 朝博
5 砥板 芳行
【日本維新の会】
名簿順位 氏名
1 山本 剛正
1 天野 浩
当）1 村上 智信
ー 1 山田 博司
1 矢上 雅義
1 横田 朋大
ー 1 山川 泰博
【国民民主党】
名簿順位 氏名
ー 1 上田 至
ー 1 大塚 弘尊
1 川元 健一
当）1 許斐 亮太郎
当）1 近藤 雅彦
1 崎枝 裕次
ー 1 堤 淳太
1 中村 寿
1 長友 慎治
1 西岡 秀子
11 円城寺 雄介
【日本共産党】
名簿順位 氏名
1 赤嶺 政賢
2 田村 貴昭
【れいわ新選組】
名簿順位 氏名
1 山川 仁
2 岡田 哲扶
3 岡田 慎
【参政党】
名簿順位 氏名
当）1 木下 敏之
ー 1 重松 貴美
ー 1 野中 しんすけ
当）4 牧野 俊一
4 滋井 邦晃
6 大河内 茂太
【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
1 原口 一博
【日本保守党】
名簿順位 氏名
1 森 健太郎
2 岩永 京子
【社会民主党】
名簿順位 氏名
ー 1 那須 敬子
ー 1 志岐 玲子
1 橋村 りか
ー 1 伊藤 周平
ー 1 瑞慶覧 長敏
【チームみらい】
名簿順位 氏名
当）1 古川 あおい