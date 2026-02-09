【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・中国ブロック　当選一覧

◆衆院選2026　比例代表・中国ブロック（定数10）当選一覧

【自由民主党】
　名簿順位　氏名
当）1　寺田　稔
当）2　平沼　正二郎
当）3　吉田　真次
　　4　石破　茂
　　4　赤沢　亮正
　　4　高階　恵美子
　　4　高見　康裕
　　4　逢沢　一郎
　　4　山下　貴司
　　4　加藤　勝信
　　4　橋本　岳
　　4　岸田　文雄
　　4　石橋　林太郎
　　4　新谷　正義
　　4　山本　深
　　4　小林　史明
　　4　高村　正大
　　4　岸　信千世
　　4　林　芳正
当）20　阿部　俊子
当）21　俵田　祐児

 

【中道改革連合】
　名簿順位　氏名
当）1　斉藤　鉄夫
当）2　平林　晃
　　3　湯原　俊二
　　3　亀井　亜紀子
　　3　大塚　聡子
　　3　原田　謙介
　　3　津村　啓介
　　3　柚木　道義
　　3　川田　海栄
　　3　東　克哉
　　3　佐藤　公治
　　3　はた　ともこ
　　3　平岡　秀夫
　　3　篠田　知宏
　　15　山本　誉

 

【日本維新の会】
　名簿順位　氏名
ー　1　伊藤　博文
当）2　喜多　義典

 

【国民民主党】
　名簿順位　氏名
当）1　鍋島　勢理
　　1　野田　陽志
　　1　原　紘志
　　1　福田　玄
　　1　三宅　沙侑美
　　1　谷川　裕美

 

【日本共産党】
　名簿順位　氏名
　　1 大平　喜信

 

【れいわ新選組】
　名簿順位　氏名
ー　1　楾　大樹
　　2　岡本　麻弥

 

【参政党】
　名簿順位　氏名
　　1　豊　哲也
当）1　島村　薫
　　3　山崎　珠江
　　3　倉井　克幸
　　3　山田　肇

 

【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
　　1 内山　晃

 

【日本保守党】
名簿順位 氏名
　　1 石本　崇

 

【社会民主党】
名簿順位 氏名
　　1 宮本　輝男