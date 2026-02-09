【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・中国ブロック 当選一覧
◆衆院選2026 比例代表・中国ブロック（定数10）当選一覧
【自由民主党】
名簿順位 氏名
当）1 寺田 稔
当）2 平沼 正二郎
当）3 吉田 真次
4 石破 茂
4 赤沢 亮正
4 高階 恵美子
4 高見 康裕
4 逢沢 一郎
4 山下 貴司
4 加藤 勝信
4 橋本 岳
4 岸田 文雄
4 石橋 林太郎
4 新谷 正義
4 山本 深
4 小林 史明
4 高村 正大
4 岸 信千世
4 林 芳正
当）20 阿部 俊子
当）21 俵田 祐児
【中道改革連合】
名簿順位 氏名
当）1 斉藤 鉄夫
当）2 平林 晃
3 湯原 俊二
3 亀井 亜紀子
3 大塚 聡子
3 原田 謙介
3 津村 啓介
3 柚木 道義
3 川田 海栄
3 東 克哉
3 佐藤 公治
3 はた ともこ
3 平岡 秀夫
3 篠田 知宏
15 山本 誉
【日本維新の会】
名簿順位 氏名
ー 1 伊藤 博文
当）2 喜多 義典
【国民民主党】
名簿順位 氏名
当）1 鍋島 勢理
1 野田 陽志
1 原 紘志
1 福田 玄
1 三宅 沙侑美
1 谷川 裕美
【日本共産党】
名簿順位 氏名
1 大平 喜信
【れいわ新選組】
名簿順位 氏名
ー 1 楾 大樹
2 岡本 麻弥
【参政党】
名簿順位 氏名
1 豊 哲也
当）1 島村 薫
3 山崎 珠江
3 倉井 克幸
3 山田 肇
【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
1 内山 晃
【日本保守党】
名簿順位 氏名
1 石本 崇
【社会民主党】
名簿順位 氏名
1 宮本 輝男