【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・近畿ブロック 当選一覧
◆衆院選2026 比例代表・近畿ブロック（定数28）当選一覧
【自由民主党】
名簿順位 氏名
当）1 小寺 裕雄
当）2 石田 真敏
3 大岡 敏孝
3 上野 賢一郎
3 武村 展英
3 勝目 康
当）3 藤田 洋司
当）3 繁本 護
3 北神 圭朗
3 本田 太郎
3 園崎 弘道
3 大西 宏幸
3 柳本 顕
当）3 中山 泰秀
3 杉田 水脈
3 永井 正史
当）3 渡嘉敷 奈緒美
当）3 高麗 啓一郎
当）3 東田 淳平
3 加納 陽之助
3 松本 直高
3 北川 晋平
当）3 宗清 皇一
3 尾立 源幸
当）3 島田 智明
3 葉田 治央
3 信貴 麻美
3 内田 隆嗣
3 谷川 とむ
3 盛山 正仁
3 関 芳弘
3 藤井 比早之
3 大串 正樹
3 山田 賢司
3 西村 康稔
3 山田 基靖
3 山口 壮
3 小林 茂樹
3 田野瀬 太道
3 山本 大地
【中道改革連合】
名簿順位 氏名
当）1 赤羽 一嘉
当）2 中野 洋昌
当）3 山本 香苗
当）4 伊佐 進一
当）5 国重 徹
6 馬淵 澄夫
7 平尾 道雄
7 早 智敬
7 平竹 耕三
7 河野 有里子
7 泉 健太
7 山井 和則
7 宇都宮 優子
7 阪本 洋三
7 尾辻 かな子
7 村上 賀厚
7 樽床 伸二
7 本多 平直
7 森山 浩行
7 小羽根 正代
7 井坂 信彦
7 船川 治郎
7 中山 高志
7 川戸 康嗣
7 桜井 周
7 岡田 悟
7 弘川 欣絵
7 橋本 慧悟
7 隠樹 圭子
7 要 友紀子
【日本維新の会】
名簿順位 氏名
当）1 原山 大亮
当）2 斎藤 アレックス
2 岡屋 京佑
2 出路 真吾
2 佐々木 隆吏
2 前原 誠司
2 木村 元紀
2 井上 英孝
2 高見 亮
2 東 徹
2 美延 映夫
2 梅村 聡
2 西田 薫
2 奥下 剛光
2 漆間 譲司
2 萩原 佳
2 池下 卓
2 中司 宏
2 岩谷 良平
2 青柳 仁士
2 浦野 靖人
2 黒田 征樹
2 遠藤 敬
当）2 伊東 信久
当）2 一谷 勇一郎
2 阿部 圭史
2 和田 有一朗
2 遠藤 良太
当）2 市村 浩一郎
当）2 三木 圭恵
2 徳安 淳子
2 掘井 健智
当）2 住吉 寛紀
当）2 池畑 浩太朗
ー 2 浦平 美博
【国民民主党】
名簿順位 氏名
1 岡本 忠志
ー 1 桂 隆俊
当）1 河井 昭成
1 佐藤 潤
1 塩野 智郎
1 杉本 葵
1 中原 立貴
1 林 佑美
1 前田 英倫
当）1 向山 好一
【日本共産党】
名簿順位 氏名
当）1 辰巳 孝太郎
2 堀川 朗子
3 清水 忠史
4 冨士谷 香恵子
【れいわ新選組】
名簿順位 氏名
1 大石 晃子
1 八幡 愛
ー 1 長谷川 羽衣子
4 西郷 南海子
【参政党】
名簿順位 氏名
当）1 石川 勝
1 池上 和日子
当）1 谷 浩一郎
ー 1 林元 政子
ー 1 黒川 洋司
6 黒石 隆太
7 油谷 聖一郎
【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
1 奥野 卓志
【日本保守党】
名簿順位 氏名
1 島田 洋一
2 佐々木 みのり
3 藤村 充亮
【社会民主党】
名簿順位 氏名
1 西尾 慧吾
【チームみらい】
名簿順位 氏名
1 山本 剛義
ー 2 堀場 幸子
ー 3 酒井 勇輔