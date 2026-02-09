【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・近畿ブロック　当選一覧

◆衆院選2026 比例代表・近畿ブロック（定数28）当選一覧

【自由民主党】

名簿順位 氏名

当）1 小寺 裕雄

当）2 石田 真敏

3 大岡 敏孝

3 上野 賢一郎

3 武村 展英

3 勝目 康

当）3 藤田 洋司

当）3 繁本 護

3 北神 圭朗

3 本田 太郎

3 園崎 弘道

3 大西 宏幸

3 柳本 顕

当）3 中山 泰秀

3 杉田 水脈

3 永井 正史

当）3 渡嘉敷 奈緒美

当）3 高麗 啓一郎

当）3 東田 淳平

3 加納 陽之助

3 松本 直高

3 北川 晋平

当）3 宗清 皇一

3 尾立 源幸

当）3 島田 智明

3 葉田 治央

3 信貴 麻美

3 内田 隆嗣

3 谷川 とむ

3 盛山 正仁

3 関 芳弘

3 藤井 比早之

3 大串 正樹

3 山田 賢司

3 西村 康稔

3 山田 基靖

3 山口 壮

3 小林 茂樹

3 田野瀬 太道

3 山本 大地

【中道改革連合】

名簿順位 氏名

当）1 赤羽 一嘉

当）2 中野 洋昌

当）3 山本 香苗

当）4 伊佐 進一

当）5 国重 徹

6 馬淵 澄夫

7 平尾 道雄

7 早 智敬

7 平竹 耕三

7 河野 有里子

7 泉 健太

7 山井 和則

7 宇都宮 優子

7 阪本 洋三

7 尾辻 かな子

7 村上 賀厚

7 樽床 伸二

7 本多 平直

7 森山 浩行

7 小羽根 正代

7 井坂 信彦

7 船川 治郎

7 中山 高志

7 川戸 康嗣

7 桜井 周

7 岡田 悟

7 弘川 欣絵

7 橋本 慧悟

7 隠樹 圭子

7 要 友紀子

【日本維新の会】

名簿順位 氏名

当）1 原山 大亮

当）2 斎藤 アレックス

2 岡屋 京佑

2 出路 真吾

2 佐々木 隆吏

2 前原 誠司

2 木村 元紀

2 井上 英孝

2 高見 亮

2 東 徹

2 美延 映夫

2 梅村 聡

2 西田 薫

2 奥下 剛光

2 漆間 譲司

2 萩原 佳

2 池下 卓

2 中司 宏

2 岩谷 良平

2 青柳 仁士

2 浦野 靖人

2 黒田 征樹

2 遠藤 敬

当）2 伊東 信久

当）2 一谷 勇一郎

2 阿部 圭史

2 和田 有一朗

2 遠藤 良太

当）2 市村 浩一郎

当）2 三木 圭恵

2 徳安 淳子

2 掘井 健智

当）2 住吉 寛紀

当）2 池畑 浩太朗

ー 2 浦平 美博

【国民民主党】

名簿順位 氏名

1 岡本 忠志

ー 1 桂 隆俊

当）1 河井 昭成

1 佐藤 潤

1 塩野 智郎

1 杉本 葵

1 中原 立貴

1 林 佑美

1 前田 英倫

当）1 向山 好一

【日本共産党】

名簿順位 氏名

当）1 辰巳 孝太郎

2 堀川 朗子

3 清水 忠史

4 冨士谷 香恵子

【れいわ新選組】

名簿順位 氏名

1 大石 晃子

1 八幡 愛

ー 1 長谷川 羽衣子

4 西郷 南海子

【参政党】

名簿順位 氏名

当）1 石川 勝

1 池上 和日子

当）1 谷 浩一郎

ー 1 林元 政子

ー 1 黒川 洋司

6 黒石 隆太

7 油谷 聖一郎

【減税日本・ゆうこく連合】

名簿順位 氏名

1 奥野 卓志

【日本保守党】

名簿順位 氏名

1 島田 洋一

2 佐々木 みのり

3 藤村 充亮

【社会民主党】

名簿順位 氏名

1 西尾 慧吾

【チームみらい】

名簿順位 氏名

1 山本 剛義

ー 2 堀場 幸子

ー 3 酒井 勇輔