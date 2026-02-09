【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・近畿ブロック　当選一覧

写真拡大

◆衆院選2026　比例代表・近畿ブロック（定数28）当選一覧

【自由民主党】
　名簿順位　氏名
当）1　小寺　裕雄
当）2　石田　真敏
　　3　大岡　敏孝
　　3　上野　賢一郎
　　3　武村　展英
　　3　勝目　康
当）3　藤田　洋司
当）3　繁本　護
　　3　北神　圭朗
　　3　本田　太郎
　　3　園崎　弘道
　　3　大西　宏幸
　　3　柳本　顕
当）3　中山　泰秀
　　3　杉田　水脈
　　3　永井　正史
当）3　渡嘉敷　奈緒美
当）3　高麗　啓一郎
当）3　東田　淳平
　　3　加納　陽之助
　　3　松本　直高
　　3　北川　晋平
当）3　宗清　皇一
　　3　尾立　源幸
当）3　島田　智明
　　3　葉田　治央
　　3　信貴　麻美
　　3　内田　隆嗣
　　3　谷川　とむ
　　3　盛山　正仁
　　3　関　芳弘
　　3　藤井　比早之
　　3　大串　正樹
　　3　山田　賢司
　　3　西村　康稔
　　3　山田　基靖
　　3　山口　壮
　　3　小林　茂樹
　　3　田野瀬　太道
　　3　山本　大地

 

【中道改革連合】
　名簿順位　氏名
当）1　赤羽　一嘉
当）2　中野　洋昌
当）3　山本　香苗
当）4　伊佐　進一
当）5　国重　徹
　　6　馬淵　澄夫
　　7　平尾　道雄
　　7　早　智敬
　　7　平竹　耕三
　　7　河野　有里子
　　7　泉　　健太
　　7　山井　和則
　　7　宇都宮　優子
　　7　阪本　洋三
　　7　尾辻　かな子
　　7　村上　賀厚
　　7　樽床　伸二
　　7　本多　平直
　　7　森山　浩行
　　7　小羽根　正代
　　7　井坂　信彦
　　7　船川　治郎
　　7　中山　高志
　　7　川戸　康嗣
　　7　桜井　周
　　7　岡田　悟
　　7　弘川　欣絵
　　7　橋本　慧悟
　　7　隠樹　圭子
　　7　要　友紀子

 

【日本維新の会】
　名簿順位　氏名
当）1　原山　大亮
当）2　斎藤　アレックス
　　2　岡屋　京佑
　　2　出路　真吾
　　2　佐々木　隆吏
　　2　前原　誠司
　　2　木村　元紀
　　2　井上　英孝
　　2　高見　亮
　　2　東　徹
　　2　美延　映夫
　　2　梅村　聡
　　2　西田　薫
　　2　奥下　剛光
　　2　漆間　譲司
　　2　萩原　佳
　　2　池下　卓
　　2　中司　宏
　　2　岩谷　良平
　　2　青柳　仁士
　　2　浦野　靖人
　　2　黒田　征樹
　　2　遠藤　敬
当）2　伊東　信久
当）2　一谷　勇一郎
　　2　阿部　圭史
　　2　和田　有一朗
　　2　遠藤　良太
当）2　市村　浩一郎
当）2　三木　圭恵
　　2　徳安　淳子
　　2　掘井　健智
当）2　住吉　寛紀
当）2　池畑　浩太朗
ー　2　浦平　美博

 

【国民民主党】
　名簿順位　氏名
　　1　岡本　忠志
ー　1　桂　隆俊
当）1　河井　昭成
　　1　佐藤　潤
　　1　塩野　智郎
　　1　杉本　葵
　　1　中原　立貴
　　1　林　佑美
　　1　前田　英倫
当）1　向山　好一

 

【日本共産党】
　名簿順位　氏名
当）1　辰巳　孝太郎
　　2　堀川　朗子
　　3　清水　忠史
　　4　冨士谷　香恵子

 

【れいわ新選組】
　名簿順位　氏名
　　1　大石　晃子
　　1　八幡　愛
ー　1　長谷川　羽衣子
　　4　西郷　南海子

 

【参政党】
　名簿順位　氏名
当）1　石川　勝
　　1　池上　和日子
当）1　谷　浩一郎
ー　1　林元　政子
ー　1　黒川　洋司
　　6　黒石　隆太
　　7　油谷　聖一郎

 

【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
　　1 奥野　卓志

 

【日本保守党】
名簿順位 氏名
　　1　島田　洋一
　　2　佐々木　みのり
　　3　藤村　充亮

 

【社会民主党】
名簿順位 氏名
　　1 西尾　慧吾

 

【チームみらい】
名簿順位 氏名
　　1　山本　剛義
ー　2　堀場　幸子
ー　3　酒井　勇輔