¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê27¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«SP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£²óÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÂ¼½Å¤ÎÉã¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª¡ÄÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ¼½Å°ÉÆà¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²óÂ¼½Å¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤¢¤ë²°µ×Åç¡£1993Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤ÎÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²°µ×Åç¤Ï¡¢¼ùÎð7000Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÆìÊ¸¿ù¡×¤äË¤«¤Ê¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÅÐ»³¡¢Èþ¤·¤¤³¤´ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢£±Ç¯Ãæ³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²°µ×Åç¤ò¡¢¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ëÆ£»³¹¬ìâÀèÀ¸¤È¶¦¤Ë1Çñ2Æü¤Ç½ä¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¼·¡¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²°µ×Åç¶õ¹Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«»ÏÁá¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥ó¥Ú¤¬¡£Â¼½Å¤¬¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂ¼½Å¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£ÆÍÁ³¤ÎÉã¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤Â¼½Å¡£¼Â¤Ï¡¢Éã¤È£²¿Í¤¤ê¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ»Ò¿åÆþ¤é¤º¤Î²°µ×ÅçÎ¹¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢Æ£»³ÀèÀ¸¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê²°µ×Åç¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×7¥ö½ê¤ò¾Ò²ð¡£Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ëÂì¤ä¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÄ¶Å·Á³²¹Àô¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Ï¡¢Â¼½Å¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿HKT48»þÂå¡¢Éã¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡È³êÁöÏ©¾õÂÖ¡É¤Î¥¬¥é¥¬¥é°®¼ê²ñ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¡ÖÂ´¶È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃ¦Âà¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¼¤Ë¡¢Éã¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¶ÈëÂ¢¡ª·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤âÂç¸ø³«¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡È¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¡É¤È¤Ï¡©·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î¿Æ»Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²¬ÅÄ¤ä¤Õ¤«¤ï¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¥¯¥¤¥º¤ä¤á¤è¤¦¡ª¡×¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¹¤®¤ÆÌäÂê¤ò²ò¤¯¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Æ¥¹¥È½ªÎ»Àë¸À¤¬¡£
¡¡Î¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÈë¤ÎÌÚ¡¦ÆìÊ¸¿ù¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â¼½Å¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ä¶²á¹ó¤ÊÅÐ»³¤Ë¤âÄ©Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£²¿Í¤ÏÆìÊ¸¿ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Î¹¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÂ¼½Å¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤¹¤ë¡£
