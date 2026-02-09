「美しい振る舞いだ」とスイスでも賛辞 “スマイルジャパン”のお辞儀が反響拡大「その礼儀正しさで人々を魅了している」【冬季五輪】
スマイルジャパンの清々しい振る舞いが話題を呼んでいる(C)Getty Images
清々しい振る舞いが話題だ。
現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケー女子1次リーグB組第2戦がミラノ・ロー・アイスホッケーアリーナで行われ、世界ランク7位の日本代表「スマイルジャパン」は、同8位のドイツ代表と対戦。2-5で敗れたが、試合後の“美しい光景”が反響を広げている。
前日のフランス戦に勝利していた日本代表だが、この日は、一時5点差をつけられるなど、一方的な展開で敗戦。しかし、試合後も“敬意”を忘れていなかった。横一列に整列し、深々とお辞儀。スポーツマンシップを体現するこの姿には、SNS上でも称賛の声が止まない。
まずこれに反応していたのは、ドイツ代表の公式インスタグラムだ。「なんという振る舞いだ！」と文字を実際の写真に添え、「リスペクト！日本代表は毎試合後、対戦相手や審判、そしてファンに一礼をする。日本がワールドクラスの振る舞いを見せた」と最大級の賛辞を送っている。
その後も欧州で反響が広がっており、一夜明けた現地時間8日には、スイス公共放送のスポーツ部門『SRF Sport』が公式インスタグラムを更新。「美しい振る舞いだ。アイスホッケー女子日本代表がその礼儀正しさで人々を魅了している」と紹介し、熱い視線を注いでいた。
現時点で通算1勝1敗。現地時間9日には、イタリア代表（世界ランク17位）との第3戦に臨む日本代表だが、果たしてアウェイの中でどんなプレーを見せるだろうか。次戦も目が離せない。
