「美しい振る舞いだ」とスイスでも賛辞 “スマイルジャパン”のお辞儀が反響拡大「その礼儀正しさで人々を魅了している」【冬季五輪】

スマイルジャパンの清々しい振る舞いが話題を呼んでいる(C)Getty Images

清々しい振る舞いが話題だ。

現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケー女子1次リーグB組第2戦がミラノ・ロー・アイスホッケーアリーナで行われ、世界ランク7位の日本代表「スマイルジャパン」は、同8位のドイツ代表と対戦。2-5で敗れたが、試合後の“美しい光景”が反響を広げている。

【写真】試合後、観衆に深々と頭を下げるスマイルジャパンを見る

前日のフランス戦に勝利していた日本代表だが、この日は、一時5点差をつけられるなど、一方的な展開で敗戦。しかし、試合後も“敬意”を忘れていなかった。横一列に整列し、深々とお辞儀。スポーツマンシップを体現するこの姿には、SNS上でも称賛の声が止まない。

まずこれに反応していたのは、ドイツ代表の公式インスタグラムだ。「なんという振る舞いだ！」と文字を実際の写真に添え、「リスペクト！日本代表は毎試合後、対戦相手や審判、そしてファンに一礼をする。日本がワールドクラスの振る舞いを見せた」と最大級の賛辞を送っている。