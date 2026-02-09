『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、一瞬で内定をとる人が面接でしないことについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「評価されよう」とするほど、話が薄くなる

面接では、多くの就活生が「どうすれば評価されるか」を意識しすぎてしまいます。その結果、無難で聞こえの良い言葉を選び、失敗をぼかし、強みを少し誇張して話してしまいがちです。

しかし、評価されようとする意識が強くなるほど、話の中身は薄くなります。理由は単純で、「事実」よりも「印象」を優先してしまうからです。

面接官が知りたいのは、完璧な学生像ではありません。どのような場面で、どのように考え、どんな選択をしてきたのか。そこに再現性や成長の可能性を見ています。

良く見せようとすればするほど、具体性が失われ、どの会社でも通用しそうな話になります。その瞬間、評価は伸びにくくなります。

自分を盛る人ほど、判断軸が見えなくなる

評価されない原因として多いのが、経験を「盛る」ことです。成果を大きく見せたり、主体性を強調しすぎたりすると、一見すごそうに聞こえます。

ただし、その代償として失われるのが判断軸です。「なぜそう考えたのか」「なぜその行動を選んだのか」が曖昧になり、話の一貫性がなくなります。

面接官は、話の正確さ以上に「考え方の流れ」を見ています。多少地味な経験であっても、判断理由が明確であれば、仕事での再現性を感じ取れます。

盛られた話は、その場では魅力的に聞こえても、深掘りされると破綻しやすいのです。

評価される人は「事実」と「思考」だけを差し出している

評価される就活生に共通しているのは、「良く見せよう」としていない点です。語っているのは、起きた事実と、そのとき何を考えたかだけです。

成功談であっても、失敗談であっても、無理に意味づけをしません。結果よりも過程を丁寧に説明することで、自分の考え方が自然と伝わります。

面接官は、そこから「この人は入社後、どんな判断をするか」を想像します。評価される人は、その材料を過不足なく差し出しているだけなのです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）