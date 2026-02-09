かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

「新しいことをやります」と言わない

転職・異動の前に「きっとこうしたらいいはずだ」という仮説を持っておくことは大切です。ただ、その仮説を移った後にすぐ、やみくもに実践に移すことは控えなければいけません。

もちろん、早めに成果を出すためには、現状を変えなければいけないことが少なくないわけですが、新天地で信頼を勝ち得てから、できるだけ自分の権限範囲で、できることからやる、というのが基本原則です。

転職・異動した先で信頼を勝ち得るまでには、時間がかかります。まずは、仲間として認めてもらわないといけません。「ああ、この人は仲間だな」「この人の言うことは聞いてもいいかな」と思ってもらわないといけないのです。

取引先からも支持を得ないといけません。「いい仕事パートナーだな」「一緒にいい仕事がしたいな」と思ってもらわないといけない。

また、小さくていいので、早めに成果を出さないといけません。そうすることで「おお、この人、やれそうだな」「この人についていけば、成功できそうだな」と思ってもらえます。そうすることで、さらなる一歩を踏み出すことができるようになります。

入社前に作った仮説に大きく踏み出すには、こうしたプロセスが必要になるのです。

このプロセスを経ないと、いろんな抵抗に遭います。何か新しいことをしようとすると、必ず抵抗に遭うのです。自身の権限範囲でできないものに関しては、上長や会社の承認を得なければなりません。いろんな人の耳に入れることによって、やりたいことが骨抜きにされてしまうこともある。これでは結果は出せません。

だから、「新しい」とは言わないほうがいい、と私はアドバイスしています。新しいと言うと、組織のいろんなところで抵抗される確率が上がるからです。

自身の承認権限があまりない人は、変革のアイデアはひとまず自分の心の中に秘めておくのがいいと思います。そして、信頼を得てから少しずつ仮説を試していくわけです。

