【バルディフィエメ（イタリア）８日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子の１０日の個人ノーマルヒルに向けた公式練習が行われ、初五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が、順調さをアピールした。

１回目は９７メートルと伸ばしきれなかったが、２回目はしっかりと修正して１０２・５メートルの大ジャンプを披露し、初戦前最後の練習を終えた。「意識したのはアプローチの滑りですね。後は飛び出したあとのスキーの開き方です。飛び出し前にお尻が下がってから動いてしまうところを、下げずにそのままいけるように意識してやりました」と話した。

初の五輪を満喫している。６日、プレダッツォで行われた閉会式に出席。日の丸を広げて先頭を歩き、ニット帽に２本のイタリア国旗を刺して堂々と行進した。「旗もおまえがやれよと言われて。はっちゃけないといけないという自分がいたんで。周りみると国ごとに入場の仕方を考えていて、なんも考えてないのに大丈夫かなと思って、何もはじけられなかった」と悔しそう？ に話した。

いよいよ夢舞台に立つ。今季はＷ杯で初の表彰台、そして、初勝利と一気にブレイク。Ｗ杯個人総合もエースの小林陵侑（チームＲＯＹ）に続く、３位と勢いは本物。五輪開幕直前のＷ杯ビリンゲン大会（ドイツ）で２戦連続で表彰台に立ち、調子もうなぎ登り。五輪のメダルへ、心身ともに態勢は整った。