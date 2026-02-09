カーリング女子で平昌五輪銅、北京五輪銀メダルの「ロコ・ソラーレ」藤沢五月と吉田知那美が、衣装で撮影した２ショットを撮影した。

吉田が８日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「まだ開幕２日目ですが戦う人、支える人、応援する人、伝える人、いろんな人の力でオリンピックが存在するんだということ知りました」としみじみ。

そして「今日はさっちゃんと一緒に応援した日」だったという。衣装にピンマイクをつけており、何かの撮影だったようだ。吉田は「少しだけ離れたところからオリンピックを俯瞰してみて、改めて、すごいところなんだと再確認できました」と実感。「あと、日本人選手のメダル速報は全然みたことなかった競技だってすごい嬉（うれ）しい！！！轟（とどろ）け！メダル速報！！！」と日本選手にエールを送った。

今回の五輪出場はかなわなかったロコ・ソラーレだが、メンバーは連日テレビ中継などに引っ張りだこ。藤沢は６日にＮＨＫ、８日には吉田知那美とそろってテレビ東京に出演した。

レディーな衣装姿がたびたびネットで話題に。「ギャップ萌え」「カーリングの時と雰囲気が違って女優さんみたい綺麗でしたね」「メイクを決めるとさすがおキレイ」「可愛いすぎる！タイプすぎる！！」とくぎ付け。この日の写真で藤沢は全身ホワイトコーデで、髪はハーフアップ。吉田は切り替えデザインがおしゃれなワンピースを着こなした。