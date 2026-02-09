◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）８日＝大谷翔太】団体で日本は２大会連続の銀メダルを獲得した。最終種目の男子フリーで五輪初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１９４・８６点をマークし２位。日本は合計６９点とし、２連覇を果たした米国に１点差と健闘した。日本は最終日のフリーでペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子の坂本花織（シスメックス）が１位。米国と同点トップで最終種目を迎えていた。

佐藤は最終滑走。一つ前の世界王者、イリア・マリニン（米国）はミスがありながら２００・０３点。初出場の舞台で、大きな重圧に打ち勝ち滑りきった。演技後は何度もガッツポーズ。得点が出て日本の銀メダルが決まると泣き崩れた。坂本、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）も大粒の涙を流し、仲間とたたえ合った。

チーム・ジャパンの力を集結させ、つかんだメダルだ。日本は団体１日目の６日、ペアＳＰで三浦、木原組、女子ＳＰで坂本が１位を獲得。２日目に男子ＳＰの鍵山もトップを取り、米国に次ぐ２位で決勝に進んだ。最終日のフリーは、ライバルを５点差で追う展開。ペアの「りくりゅう」、女子の坂本、そして男子の佐藤で挑み、アイスダンスも含めた全員で戦い抜いた。

北京五輪経験者は「りくりゅう」と坂本、鍵山の４人。大トリを務めた佐藤は７日の夜、五輪デビューを前に極度の緊張に襲われた。食事中に「最後は怖い」と、全てを背負う責任の重さを正直に仲間に吐露。同席した男子の三浦佳生によれば、佐藤の顔は「ハの字になっていた」という。皆で励まし、救いの手を差し伸べたのは副将の坂本。「頑張りーやぁ！」「大丈夫、金（メダル）はボーナスやから！」。自身も翌日にフリーを控えるなか、仲間を鼓舞した。

三浦は仲間へのリスペクトを込めて言った。「今の団体は最強の布陣じゃないですか。文句なし、金を取りに来ているメンバー」。実力もさることながら、チームワークも抜群。坂本は「４年前から、目指していたものが少しずつ、近づいてきているなと実感できた。うれしいというか、誇りに思います」と、しみじみと語っていた。チーム戦に魂を込める坂本にとって、何より欲しかったメダルだろう。フィギュア強国・日本が、また新たな歴史を刻んだ。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。