8日投開票の衆院選で北海道8区は自民党の向山淳氏が小選挙区で中道改革連合きっての論客である逢坂誠二氏を破った。この衝撃的な結果について、選挙大好き芸人・山本期日前氏が独自の視点で解説した。

【映像】俳優・大泉洋に似ている？ 応援する大泉市長（実際の様子）

山本氏は、元ニセコ町長で立憲民主党の代表選への出馬経験もある逢坂氏に対し、1期目を終えた向山氏が勝利したことを「ものすごく衝撃的」と分析。その勝因のキーマンとして山本氏が挙げたのが、俳優・大泉洋氏の実兄である大泉潤・函館市長だ。

大泉潤氏は向山氏の応援に入った際に、「絶対に必要な方だ」と訴えた。山本氏はこの動きを、函館市長選で大泉潤氏を支援したのが立憲民主党の逢坂氏だったという経緯を踏まえ、「めちゃくちゃ裏切っている」と指摘。本来なら「選挙の恩は選挙で返す」のが筋だが、その義理を欠いてまで自民党候補についた背景には、北海道新幹線の函館市内への乗り入れという「国との連携が必要な地域課題があったのでは」と山本氏は推測した。

また、山本氏は北海道における「大泉ブランド」の凄まじさについても言及した。市長選の際に大泉氏が眼鏡を外しただけでニュースになったことや、函館市民になりすました熱狂的なファンが「どうしても大泉さんのお兄さんの名前を書きたかった」と投票して書類送検されたエピソードを披露。山本氏は「北海道の大泉ブランドが強すぎる」と強調し、その強烈な追い風が向山氏の議席確保に直結したのではないかと総括した。

（ニュース企画／ABEMA）