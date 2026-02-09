「あんなことがあったのに」はどう英訳する？【北村一真　月曜日の「英借文」】#28

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #28

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】次の和文を英語に訳しましょう。



あんな目に会ったのに、まだ彼がどんな人間かわかっていないね。

［解答・解説］



After all you’ve been through, you still don’t realize what kind of person he is.



「あんな目に会ったのに」という言葉は日常会話でも驚きや非難などを表現する際に使われると思います。「あのような経験をしたにもかかわらず」と考えれば、despite having had that experienceのように表現することが可能ですし、意味は通じますが、やはり堅苦しいですね。日常会話の中で感情をこめて言う場合には、after all (that) you’ve been throughやafter all that’s happened to youなどを使うほうが自然です。とはいっても、afterという言葉自体に「...なのに」という意味があるわけではないので、この表現は「いろいろあったけど」とか「これまでにあったことを思えば」といったような多彩な意味で用いることが可能です。ネットフリックスの人気ドラマシリーズの最新版である『ストレンジャーシングズ5』の予告には次のようなセリフが出てきます（下のURLでその部分を確認できます）。



After all we’ve been through, this thing, it ties us together forever.

「いろいろなことを乗り越えてきたが、それがこれからも僕たちをずっとつなぐ」



参照：https://www.youtube.com/watch?v=iKZyYdwS3Wg&t=47s



ここでは「みんなでいろいろなことを経験してきたけど」という意味で使用されていることが分かりますね。ちなみにこの言い回しはアメリカの伝説的なロックバンドであるChicagoの代表曲 “Hard to Say I’m Sorry”「素直になれなくて」の歌詞にも出てきます。

【練習問題】



あんなことがあったのに、彼はそれでも本当に明るい。

[解答]



After all that’s happened to him, he is still so positive.

After all he’s been through, he is still so cheerful.



ポイント：「あんなことがあったのに」はbe throughのパターンでもhappenのパターンでもどちらでも表現できます。「明るい」は「前向きだ」と考えるならpositiveを、「陽気な」と考えるならcheerfulを用いるとよいでしょう。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

