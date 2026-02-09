この絵文字が表すドラマは？1文字目が大ヒント...！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、松嶋菜々子さん主演の作品です。

「🍚👩‍💼💼📊🔍」が表すドラマは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」でした！

米や調査に関係する絵文字から、テレビ朝日で木曜9時より放送中のドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」であることがわかります。

「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」は、「税務調査最後の砦」と呼ばれる東京国税局・資料調査課を舞台に、松嶋菜々子さん演じる主人公・米田正子らが、厄介な問題に立ち向かう様子を描いた痛快ドラマです。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。