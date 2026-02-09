SUQQUの新作パウダーで艶を着替える♡2種のルースパウダー登場

ベースメイクの仕上げは、肌印象を左右する大切なステップ。SUQQUは、ルースパウダーこそが艶や質感を自在に操り、メイクの完成度を高める存在だと考えています。そんなSUQQUから、艶の表現が異なる2種類のルースパウダーが登場。装いを選ぶように、その日の気分やシーンに合わせて艶を選び、肌印象をアップデートできる新提案に注目です♡

濃密な濡れ艶で魅せるオイルリッチ

SUQQUオイルリッチグロウルースパウダーe＜パフ付＞は、容量15g、価格7,150円。オイルを高配合し、パウダーとは思えないほどの濡れ艶を演出します。

密着力の高いオイルが肌にしっとりなじみ、乾燥しにくい艶肌を長時間キープ。ホワイトクリアパール3種とグロウパウダーを配合し、面で輝く華やかな艶を実現します。

カラーは自然にトーンアップするメロウベージュ。

リップガーディアン新色登場♡粘膜ツヤ唇叶うミューズムーン

透明感と清潔感を叶えるシアー質感



SUQQUシアルースパウダーe＜パフ付＞は、容量15g、価格7,150円。さらさらと軽やかな粉質が均一に密着し、皮脂によるヨレやテカリを抑えながら、澄んだ透明感をキープします。

ソフトフォーカスパウダーが毛穴をぼかし、ウォータリークリアパールがみずみずしい艶をプラス。カラーはひとさじのピンクを含んだフレッシュベージュで、清潔感のある肌印象へ導きます。

艶を選ぶことで肌はもっと美しく



SUQQUの新作ルースパウダーは、艶の質感を選ぶことで肌印象まで自在にコントロールできる存在。

濃密で華やかな濡れ艶も、澄んだ透明感を宿すみずみずしい艶も、その日の自分らしさを引き出してくれます。メイクの仕上げに艶を重ねて、気分まで高まる肌を楽しんでみてはいかがでしょうか♪