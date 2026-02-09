◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日 フィギュアスケート団体（2026年2月8日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が8日（日本時間9日）に行われ、米国は22年北京五輪に次ぎ、大会連覇を達成した。最後までライバルの日本と競り合ったが、首位の座は渡さなかった。

最終種目の男子フリーまで日本と同点という接戦。男子フリーに登場した「4回転の神」ことイリア・マリニン（21）が200.03点をたたき出し、金メダル獲得に貢献した。4回転（クワッド）アクセルを予定していたが、3回転アクセルに変更して着実に得点を積み重ねた。

強かった。アイスダンスには世界選手権3連覇中のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組が登場。リズムダンス（RD）、フリーダンス（FD）ともに1位になり、チームを支えた。

男子ではマリニンが、ショートプログラムで2位、フリーで1位になるなど、高いレベルを見せた。

女子は昨季世界選手権女王のアリサ・リュウをSPで起用し、フリーは24年グランプリ（GP）ファイナル女王のグレンにチェンジ。選手層の厚さも見せた。

14年ソチ大会から始まったフィギュアスケートの団体。ソチ大会はロシア、18年平昌大会はカナダ、22年北京大会は米国で、大会連覇は史上初の快挙でもあった。