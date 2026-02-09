人生の最終段階をどう迎えるか。多くの人が意識しながらも、家族と十分に話し合えていない話題なのではないでしょうか？ 終末期医療や延命治療についての読者アンケート結果からは、事前の共有がないまま判断を迫られた家族の戸惑いや後悔が浮かび上がりました。

回答者数……653人／平均年齢……61歳

質問１：終末期の医療について「家族で話し合ったことがある」という方は具体的な内容について教えてください。

●延命治療はしないでほしいと伝えている。臓器提供する（専業主婦・36歳）

●延命治療を望まないと両親から話がありました（専業主婦・37歳）

●延命治療は費用が高額になるため不要と話しています（会社員・44歳）

●本気の話し合いではないですが、辛い治療や自分に意識がない状態で死を選べるならそうして欲しいとは伝えたことがあります（会社員・48歳）

質問２：終末期の医療について「家族で話し合ったことがない」という方はその理由について教えてください。

●今はまだ大切な人の死を考えるのは怖いから（パート・37歳）

●家族が嫌がりそう・正しく理解してもらえなそう（会社員・39 歳）

●躊躇してしまう（自営業・40歳）

●夫が病気をして、死がリアルになり、むしろ話しにくくなってしまった （会社員・47歳）

質問３：ご自身の家族の死について、後になって「こうしておけばよかった」と後悔していることはありますか？

●祖母は突然亡くなったので、もっとゆっくり時間をつくって話したり出かけたらよかった（専業主婦・32歳）

●祖父が肺炎で急死しました。咳をしていた時帰省中で見ていたのでなぜ気づかなかったかと後悔です。またもっと優しく色々な会話をしたりひ孫と遊ばせてあげたかったです。（専業主婦・37歳）

●結果は一緒だったかもしれませんが、ガン専門病院のがんセンターに入れたかったです （自営業・41歳）

●祖母が脳梗塞で話がしづらくなった時に、延命治療について何も聞いていなかったので、意志疎通を図るの困難になったこと（自営業・42歳）

質問４：人生の最後はこうありたい、という希望はありますか？

●苦しまずにひっそりと息を引き取りたい。できれば医療施設で死にたい（自営業・42歳）

●最期は自宅で家族と過ごしたい（会社員・44 歳）

●延命治療はせず、最低限の緩和ケアで枯れるように最後を迎えたい（会社員・45歳）

●あまり現実的ではないですが、昔からよく言う「ピンピンコロリ」が良いですね。闘病、介護などで自分も周りの人達もつらい思いをしなくて済むのが理想！でも突然死はお別れをする時間がないというのが唯一のマイナスポイント。できればお別れはしたい。 （パート・46歳）

「正解」はなくても、共有はできる

終末期医療に絶対的な正解はありません。

しかし、事前に考えを共有しておくことで、家族が判断を迫られた際の迷いや後悔を減らすことは可能です。

アンケート結果からは、話し合いそのものが家族にとって心理的負担である一方、経験後には「話しておけばよかった」という声が多く聞かれます。

終末期を「いつかの話」として避け続けるのではなく、人生の一部として向き合う姿勢が求められていると言えるでしょう。