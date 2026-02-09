対面通行区間で「バリケード突き破り」事故

NEXCO中日本 金沢支社は2026年2月4日、公式SNSを更新。



高速道路の工事規制区間で発生した衝突事故の動画を公開しました。一体何が起きたのでしょうか。

動画は7本の映像で構成された「事故のまとめ動画」となっています。このうち、1本目の動画は対面通行となっている高速道路の本線を映した道路カメラの映像です。

路線を含め、どこの区間なのかは不明ですが、中央分離帯はなく、その代わりに赤白の可搬型バリケードがずらりと設置され、上下線が区切られています。

道幅も狭く危険な区間であるため、「速度落として」の標識も設置されています。

映像開始直後、カメラとは反対車線を走行している大型トラックに異変が起こります。

バリケード側に寄っていく不穏な動きを見せたと思いきや、そのまま衝突。いくつものバリケードを破壊し、バリケードの内部に注入された水を激しく撒き散らします。

このとき、対向車線には軽のパネルバンが走行していました。撒き散らした水と、バリケードの破片が襲いかかり、とばっちりを受けた形です。

さらに、軽パネルバンに続いてきたライトバンと白いステーションワゴンにも大量の水が覆いかぶさります。離れた位置にあるはずの道路カメラにも水が被さり、カメラが振動。ものすごい勢いであったことを示しています。

カメラの水分が引いたころには、激しい水しぶきも消滅していますが、その場で立ち尽くすライトバンと白いステーションワゴンの姿が見えます。そして、激しく破壊されたバリケードも散乱し、通行車両は徐行を余儀なくされています。

事故を起こした大型トラックは、よそ見でもしていたのでしょうか。それとも居眠りだったのでしょうか。

いずれにせよ、バリケードに当たって気づき、慌ててハンドルを修正したことで、水を撒き散らし、バリケードを破壊するだけで済みましたが、もしそのまま対向車線まではみ出していたら、少なくともパネルバンやライトバン、ステーションワゴン3台を巻き込む多重事故になっていました。

動画とともにNEXCO西日本 金沢支社は、「高速道路のリニューアル工事が進捗する一方で、工事規制内への進入事故が増加しています。

過去5年間で工事規制内の作業員が被災し、死亡した事故が4件発生しています。運転支援機能を過信せず、運転に集中していただき、安全な通行をお願いします」と警鐘を鳴らしています。