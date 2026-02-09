FRUITS ZIPPER、USJでスヌーピーらとライブ！ 『ミニオン』『ハリポタ』も満喫
FRUITS ZIPPERが、2月8日（日）に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されたスペシャルライブ「ユニ春！ライブ 2026」に出演。『PEANUTS』や『セサミストリート』の仲間たちとの今回ならではのパフォーマンスなどを行ったほか、ライブ後には映画『怪盗グルー』のアトラクションや、『ハリー・ポッター』エリアなどを訪れ、パークも満喫した。
【写真】FRUITS ZIPPERがUSJを満喫！ かわいすぎる『ハリポタ』ローブ姿など（16枚）
■特別なセットリストを披露！
今回FRUITS ZIPPERが出演した「ユニ春！ライブ 2026」は、4月5日（日）まで開催中の、学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン「ユニ春」の一環として行われたスペシャルライブ。
10時45分頃、ニューヨーク・エリアのグラマシーパーク特設会場でスターとした本ライブでは、新曲「君と目があったとき」をはじめ、大ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」や「ふるっぱーりー！」など、この日のために用意されたスペシャルセットリストを披露。
エルモやクッキーモンスター、スヌーピーなどパークの仲間たちとのスペシャル・パフォーマンスで、ゲストは一緒にダンスを楽しんだりコール＆レスポンスで超熱狂。会場中がひとつにつながるような高揚感に包まれ、学生たちの春の思い出に刻まれる特別な時間となった。
曲中のセリフでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのライブだけのために「あんなに可愛い見た目なのにバチバチに踊ってくれたセサミストリーのみんなたちがNEW KAWAIIと思います！」などのアレンジで会場を盛り上げたほか、トークでは関西出身の鎮西寿々歌が「学生の頃は年パスで毎月絶対来てた！ 色んな思い出が詰まったユニバーサル・スタジオ・ジャパンでこうしてライブができてめっちゃ嬉しいです」と学生の頃の青春の思い出を語り、真中さんが「ハリドリのバックドロップ（『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』）で邪気や余計な念がブワァーッて（吹き飛ぶ）！」と話すなど、メンバーそれぞれ体験したいアトラクションについての軽快なトークで会場の笑いを誘った。
さらに、ライブの後、七人はパークを満喫する場面もあったそう。まず向かったのは、昨年7月に誕生した「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」。
スタート直後からミニオンたちのハチャメチャに巻き込まれ、メンバーは口々に「楽しい！楽しい！」と声をあげて大興奮。ブラスターを構えて狙いを定め、撃って、壊して、ぶっ飛ばす爽快アクションにメンバー全員が夢中になった。
続いて訪れたスナック・スタンド「イーブル・イーツ」では、背徳感たっぷりの「大悪党のためのドーナツ・バーガー 〜BBQ ポーク＆ベーコン〜」を食して「甘じょっぱい！ 最高！」と悪党になった気分でニンマリ。
その後「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でホグズミード村に到着したメンバーは、名物のバタービールで乾杯！ ふわふわの泡が口元につき、自然とできた“ひげ”をメンバー同士で見せ合い、「めっちゃ（泡が）ついてる」と笑いあうなど、特別な時間を満喫した。
ほっとひと息ついたあとは、ワンドマジックに挑戦。「メテオロジンクス」を唱えると、雪をふらせる魔法をかけることに成功。「えっ、（雪が）めっちゃふってきた！」「魔法をかけれた！」とメンバー全員が大興奮。笑顔と歓声が絶えない特別な時間となった。
以下、メンバー三人のコメント全文。
■鎮西寿々歌
高校生の時は何度も何度もユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってたんですけど、（高校生の間に一緒に行けるのも）これが最後かもなって言って、友達とみんなで学校の制服を着て高校生最後の青春を過ごしたのが思い出に残っています。
■月足天音
小さい頃からよく来ていたユニバーサル・スタジオ・ジャパンでライブできるってことが本当に嬉しかったですし、大好きなキャラクターたちもみんなで出てきてくれたり、ファンの方もわーってたくさん盛り上がってくれて、すごい夢のような空間だったので楽しかったです。
■松本かれん
春は卒業したりとかクラス替えがあったりとかさみしいこともあると思うので、友達とみんなで来て最高の思い出をユニバーサル・スタジオ・ジャパンで出来たらいいなって思います。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros． Entertainment Inc． Publishing Rights （C） J．K． Rowling．
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
TM ＆（C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．
