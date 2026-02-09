“リアル峰不二子”34歳・染谷有香、袋とじで“霊長類最強ボディ”を惜しげもなく
俳優でグラビアアイドルの染谷有香（34）が、9日発売の『週刊プレイボーイ』8号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】生々しい息遣いまで聞こえてきそう…憂いを帯びた表情で“熟れた”身体を見せる染谷有香
2013年にグラビアデビューし、その圧倒的な肉体と力強いまなざしを武器にして“霊長類最強のグラドル”“リアル峰不二子”の異名を誇って人気に。今回は袋とじで“霊長類最強ボディ”を惜しげもなく披露している。
同号の表紙&巻頭グラビア&DVDには一ノ瀬瑠菜が、そのほか矢野ななか、和田海佑、藤原ナミ、上原わかな、加藤玲菜が登場する。
