ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ノーマルヒル（ＮＨ）の公式練習が、８日（日本時間９日）に行われた。初出場の二階堂蓮（２４＝日本ビール）は１回目が９７メートル、２回目を１０２・５メートルで終えた。

９日（同１０日）のＮＨ本戦を控える中、練習後に「状態はいい感じ。練習ではアプローチの滑りを意識した。（初の五輪で）本当にワクワクしている。楽しみ」と胸を高鳴らせた。

６日にミラノを中心に４か所で開会式が行われ、ジャンプ競技が実施されるプレダッツォの会場では、二階堂が日本の国旗を背面に掲げ、頭にイタリアの国旗を差して入場した。「開会式も楽しもうと思って。（周りから）『蓮、やれよ』と言われて、旗も『お前がやれ』みたいな感じで押し付けられて。結構てんこ盛りな感じで。もうはっちゃけないといけないという自分がいたんで。でも、周りを見ると結構、国ごとで入場の仕方を考えていて『俺、何も考えてないけど、大丈夫かな…』って」と苦笑いを浮かべた。

また、前回北京大会でＮＨ金メダルの小林陵侑（２９＝チームＲＯＹ）は１回目が９３・５メートル、２回目が９９メートルだった。練習後は取材に対応せず、全日本のスキー連盟の担当者が「本人から９日の本戦に集中したいため、この日は取材対応したくない意向があった」と説明した。