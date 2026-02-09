◆イングランド・プレミアリーグ第２５節 ブライトン０−１クリスタルパレス（８日、ブライトン・ファルマースタジアム）

日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンは、ホームで日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）のクリスタルパレスと対戦。三笘はこの試合も定位置の１．５列目左サイドで先発してフル出場。昨年１２月１４日のマンチェスターＣ戦で太もも裏を負傷した鎌田も約２か月ぶりにベンチ入り。１点リードした後半３２分から途中出場した。

後半１６分、ゲサンのスルーパスを受けたサールが最終ラインの裏に抜け出し、ＧＫとの１対１に持ち込んでクリスタルパレスが先制。敵地で守備をしっかり固めてから、相手の一瞬の隙を突くカウンターを繰り出した。

鎌田が復活したのは先制点の１６分後。後半３２分から守備的ＭＦとしてしっかりプレーした。６分間のアディショナルタイムを含めた１９分間を戦い抜き、虎の子の１点を守って”Ｍ２３ダービー”と呼ばれる厳しい敵地での一戦で１−０勝利に貢献した。

ただ、鎌田はまだ万全の状態ではなかったという。

「プレーする時間制限もあった。また（けがの）再発に注意する必要もありました。けれどもチームも勝っている状態だったので、勝ち切れるようにとやりました」

練習のビデオを見たチームドクターからも「まだ完全ではない」と言われていたという。しかも太もも裏の故障は再発しやすい。その一方で、故障してから３週間で走れるようになり、心肺機能、コンディションについては心配はなかった。それにチーム事情がこれ以上、鎌田の不在を許さなかった。

「僕がいた時は５位くらいにいたはず。そこからこんなに崩れるっていう風には思ってないかった。クリスタルパレスにとってはすごく難しい時期だったと思うし、自分自身にとっても、試合に出たい気持ちと、怪我の状態があり、（出られない時間が）すごい長く感じました」

このブライトン戦勝利は１２月７日のフラム戦以来、１０試合ぶり。この間、１３位まで落ちた。２９歳の日本代表ＭＦが戻ってきたのは大きい。

一方、三笘は前半３１分に左サイドをドリブルで鋭く突破し、相手にとっては危険極まりない低空の強いクロスを供給。敗戦しながら、存在感は示した。