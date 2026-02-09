今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月9日（月）〜2月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月9日（月）〜2月15日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、無理して続けるのではなく、無理だと感じたら“やめること”を意識してみて。何か負担になっているものがあれば、手放すタイミングかも。特にお金に関することは、しっかり立て直すようにしましょう。恋愛面は、恋人同士ならばお互いに不満をためないように話し合ってみて。フリーの人は、新しい出会いに向けて自分磨きをすると◎
★ワンポイントアドバイス★
一緒にいて体が重くなったり、息苦しさを感じる人がいたら、距離感や付き合い方を変えていくと良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
