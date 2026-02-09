◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)

予選2位通過を決めた村瀬心椛選手が、試合後のインタビューに応じ、決勝へ向けた意気込みを語りました。

1本目から大技のフロントサイドトリプルコーク1260(横3回転半、縦3回転)を決めた村瀬選手は「1本目でちゃんと攻めた姿勢でトゥエルブ(1260、横3回転半)を予選で出せた。初めて大会で出し、1本目から立ててすごくうれしかったです」と振り返りました。

この日はミスなく安定感を見せ、3本目ではバックサイドダブルコーク1260(横3回転半、縦2回転)を決めて得点を伸ばす余裕も見せました。

その3本目については「トゥエルブでなくてフォーティ(1440、横4回転)をやりたかったんですけど、空中でキャンセルしたという…。フォーティを狙ったトゥエルブだったんで、決勝ではフォーティで立ちたいなと思います」と意気込みを語りました。

目指すは金メダル、決勝は翌9日(現地)に行われます。