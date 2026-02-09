¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÛÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢½é¥á¥À¥ë¤¬¶â1¹æ¡ªÌÚÂ¼°ªÍè¤Ï¡È¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¡É¤Î¸ÞÎØ²¦¼Ô
¡¡¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¡Ê2026Ç¯2·î7Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡ÊBA¡Ë·è¾¡¤Ï7Æü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤¤é¡¢21¡á¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬·×179¡¦50ÅÀ¤Ç¡¢º£Âç²ñÆüËÜ¿Í½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï·×171¡¦50ÅÀ¤ÇÌÚËóÌº¿¿¡Ê23¡á¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÆüËÜÀª¤ÎÃË»ÒBA¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï»Ë¾å½é¤Ç¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬Á°²óËÌµþ¸ÞÎØÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤Ë¼¡¤°2¿ÍÌÜ¤Î¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¡É¤È¤Ï¿¿µÕ¤È¸À¤¨¤ë´Ý´¢¤ê¤ÎÉ÷ËÆ¤Ë¡¢¸ì¤ê¸ý¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿ÃúÇ«¸ì¡£9ÈÖ¼ê¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤ò´ü¤·¤¿3²óÌÜ¡£ÌÚÂ¼¤ÏµÕ¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤éÇØÃæÂ¦¤Ë5²óÅ¾È¾¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯1980¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤³¤½ÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÎÄê¤Î½Ö´Ö¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Î¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤À¤±¡£²£¾è¤ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¿·¤¹¤ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¸ÞÎØ²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡Ê´¶¾ð¤¬¡ËÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¬²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤â¤¦¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¶â¥á¥À¥ë³Í¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Í½Áª3°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿·è¾¡¡£1²óÌÜ¤ËÀµ¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÇØÃæÂ¦¤Ë5²óÅ¾È¾¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1980¤ò´ñÎï¤Ë·è¤á89¡¦00ÅÀ¤È¾å¡¹¤Î½Ð¤À¤·¡£2²óÌÜ¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡Ö¡Ê½õÁö¤Î¡Ë¥é¥¤¥ó¼è¤ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾¤ò´ü¤·¤¿ºÇ½ª3²óÌÜ¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄºÇ¹âÆñÅÙ¤Îµ»¤ËÀ®¸ù¡£Î©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Î¿®¤·¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤²¬»³¸©½Ð¿È¡£Éã¡¦Í§¹À¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç½éºÎÍÑ¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿³ÑÌîÍ§´ð¤ò¸«¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£3Ç¯Á°¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÎý½¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÆ´¤ì¤Î¿Í¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤À¤±¡£Á´Á³»×¤¤¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥·¥ã¥¤¤ÊÀ³Ê¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È·è°Õ¡£¸«»ö¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡24Ç¯9·î¤Ë±¦æúç¤¡Ê¤±¤¤¤Ò¡Ë¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£¸ÞÎØÁª¹Í¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÄË¤ß¤¬°ú¤«¤º¡¢25Ç¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏÆüËÜÃË»Ò¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£Áª¹Í¤Ç¤âÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢4·î¤Ëºß³ØÃæ¤À¤Ã¤¿ÃæµþÂç¤ò°ì»þµÙ³Ø¡£Ëè·î¤Î¤è¤¦¤Ë½¼¼Â¤·¤¿²°³°¥¸¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤¬¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ËÄÌ¤¦ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤¦¤Ù¤ò¿â¤ì¤¿¡£
¡¡Áí½ÅÎÌ506¥°¥é¥à¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢¡Ö¼ó¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤½Å¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿ÌÚÂ¼¡£¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯¥á¥À¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤â¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Û¤É¤Î¸÷¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÌÚÂ¼°ªÍè¥¢¥é¥«¥ë¥È¡Û
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¤È¥µ¥¤¥º¡¡2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£ÁÒÉß¿é¾¾¹âÂ´¡¢ÃæµþÂçµÙ³ØÃæ¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¡£
¡¡¡ù²ÈÂ²¡¡Î¾¿Æ¤ÈÄï¤Ç¶¯²½Áª¼ê¤ÎÍªÅÍ¡Ê17¡Ë¡£
¡¡¡ù¶¥µ»Îò¡¡¾®3¤Î»þ¤Ë14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ2¤Ç¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£23Ç¯1·î¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡ÊBA¡Ë¤ÎWÇÕ¤Ç3°Ì¡£23¡Á24Ç¯¤Ë¤ÏBA¤ÇWÇÕ¼ïÌÜÊÌÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£WÇÕ¤ÏÌ¤¾¡Íø¡£
¡¡¡ùÂÎÁà¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÏÂÎÁà¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä¶õÃæ´¶³Ð¤òËá¤¯¡£
¡¡¡ùÌ¾Á°¡¡Éã¤¬¥¬¥ó¥À¥à¹¥¤¤Ç¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¤Î¼çÍ×ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥¥é¡¦¥ä¥Þ¥È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÇËÍ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¡ù¤´Ë«Èþ¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Î¤´Ë«Èþ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¡£¸¤¼ï¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¥³¡¼¥¤¥±¥ë¥Û¥ó¥Ç¥£¥¨¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ò´õË¾¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¡µÞ¼ÐÌÌ¤ò³êÁö¤·¡¢¥¥Ã¥«¡¼¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¡Ë¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢¶õÃæ¤Ç¤Îµ»¤ò¶¥¤¦¡£ÆñÅÙ¤ä´°À®ÅÙ¤òºÎÅÀ¡£·è¾¡¤Ï3²ó±éµ»¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Î¹â¤¤2²ó¤Î¹ç·×¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼/¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤ä²óÅ¾Êý¸þ¤¬°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¬É¬Í×¡£18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤«¤éºÎÍÑ¡£