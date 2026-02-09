本日2月9日（月）24時39分〜25時04分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は「タイムレスハウス」。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするバラエティ企画で、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルでお送りする。今夜は、唯一無二のスタイルでバラエティ界を席巻中の人気コンビ・マユリカをゲストに迎えて、トーク✕人狼の新バラエティゲーム「エピソードウルフ」に挑戦！

■“キモエピソードトーク”で欺く！マユリカの「エピソードウルフ選手権」

3歳から30年以上の付き合いの幼なじみで「ずっとキモだち」というキャッチフレーズをつけられる程の仲良しコンビであるマユリカ。そんな二人だから知っている「お互いのキモエピソード」を披露！しかし、そのエピソードは「本当のキモエピソード」と「マユリカのことを学習したAIが作った嘘キモエピソード」があり、どのエピソードが本当か嘘かを見極める新感覚トークゲーム「エピソードウルフ選手権」に挑戦する。

まずはお互いの「キモ恋愛話」を披露。阪本は「中谷が元カノの“あるもの”を5年以上保管していた」という戦慄のエピソードを披露。一方、中谷が語ったのは「阪本は元カノの“あるもの”にずっと語りかけていた」というエピソード。どちらも負けず劣らずの破壊力で、timeleszも「両方嘘であってほしい！」と絶叫…混乱の渦にまきこまれていく！

橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝は「AIならこのエピソード思いつくか!?」と推理をはじめてマユリカの二人を質問攻めに！果たして、マユリカの二人はボロが出てきてしまうのか!? 30年の絆から生まれた「真実のキモエピソード」はどちらなのか？

■大盛り上がりの「サブウェイ・ドラフト」完結編！

後半戦は、先週放送し話題を呼んだ「サブウェイ・ドラフト」の完結編。「サブウェイ・ドラフト」とは、自分の好きな具材を選んでカスタマイズできる「サブウェイ」のサンドイッチで具材をドラフトしていき、どのチームが“最強に美味いサブウェイ”を作り上げることができるのか!?を競うグルメゲーム。

理想のサンドイッチを作るべく先週は具材をかけてドラフトを行い、盛り上がり過ぎて1回の放送で収まらず…後半戦では、残された具材と「ソース」を巡る壮絶な心理戦が再び繰り広げられる！

複数のチームが第一希望でドラフトした“あるソース”の抽選。「よっしゃー!!」と雄叫びを上げ、ガッツポーズをするチームがある一方で、希望を打ち砕かれ「終わった…俺たちのこれまでは何だったんだ」と絶望するチームも。異常な盛り上がりを見せた「サブウェイ・ドラフト」お見逃しなく！

