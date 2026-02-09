ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード男子ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣椋真選手が現地8日、試合から一夜明けて現在の心境を明かしました。

木俣選手は7日に行われた決勝で2度“5回転半”の大技を成功させ、171.50点を記録。金メダルを獲得した木村葵来選手に次ぐ2位で銀メダルを獲得しました。

その木俣選手は、銀メダル獲得の要因について聞かれると「1番は自分がサポート受けている『YAMAZEN(ヤマゼン)』っていう会社があるんですけど」とスポンサーの企業の名前を挙げます。続けて「その社長が自分のことを好きでいてくれて、お金の支援とか、大事な場面の前とかは直接電話とかしてくれて、そういうときに大体、変なパワーもらってうまくいったりするんですけど。おかげで海外遠征もたくさん行けて。やっぱそこじゃないかと僕は思います」と語りました。

その一番の支援者と明かした同企業の社長とはまだ連絡を取り合っていないとし「こっちから電話かけるのは忙しい人なので。でもグループラインで、そこには報告入れて。帰ったら挨拶行こうと思っています」と述べました。

また表彰式後に父・慎也さんと抱擁をかわした際の会話について聞かれた木俣選手は、「『ずっとやってきて俺はうれしいよ』と言われた」と明かし、それに対し「『僕の方がうれしいよ』と教えてあげた」とユーモアを見せました。