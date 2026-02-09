◇第54回全日本実業団ハーフマラソン大会(8日、山口)

10000mで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来選手(三井住友海上)が8日、全日本実業団ハーフマラソンに出場し、1時間9分39秒で4位に入りました。

途中から激しく雪が降る悪天候の中でのレース。中盤には先頭集団を引っ張る様子もあり、「本当は集団の中で後半に力をためてと考えていたが、走りながら自分のリズムを崩したくないなと、自分のレースをすると一番に考えた」と話しました。

終盤はさらに激しく雪が降る中でも力走。優勝を飾った同じ所属の樺沢和佳奈選手(三井住友海上)が1時間9分20秒で制すと、その19秒後にフィニッシュしました。

「結果が4位で少し悔しい気持ちもある」と話しますが、「初めてのハーフマラソンをいいイメージで走ることができてよかった」とコメント。

また、「10キロ以降は未知の世界だった」と話し、「そこからどれだけ押していけるかを知ることができた。今の実力を知れたのでいい経験になりました」と手応えを感じた様子でした。

拓殖大学1年時には30分45秒21の日本歴代3位(当時は2位)の記録を出しましたが、ケガにも泣いてきた不破選手。今後は、マラソン挑戦を視野に入れていると話しています。