『田鎖ブラザーズ』若手刑事・石坂直樹役に宮近海斗、係長の小池俊太役に岸谷五朗が決定
4月スタートする岡田将生主演ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、宮近海斗と岸谷五朗の出演が発表された。共に主人公・田鎖真（岡田）が所属する青委警察署刑事課強行犯係のメンバーを演じる。
【写真】『田鎖ブラザーズ』より宮近海斗＆岸谷五朗の場面写真
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。
岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔は、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。さらに、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役で井川遥、真のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみが出演。映画『ラストマイル」やドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などの新井順子プロデューサーが手掛ける。
追加キャストとして、初のTBSドラマレギュラー出演となる宮近海斗が演じるのは、青委警察署刑事課強行犯係の巡査・石坂直樹。真たちの背中を追い、泥臭い現場仕事にも奔走する。緊迫した空気が漂う捜査の最前線にあっても場を和ませるおちゃめな一面を併せ持ち、殺伐としがちなチームを明るく照らすムードメーカーだ。
一方、岸谷五朗が演じるのは、真の直属の上司である青委警察署刑事課強行犯係 係長の警部補・小池俊太。小池は石坂とバディを組み、冷静沈着な采配でチームを率いる。静かなるすごみをまとう警部補で、執念深く時に暴走する真と冷静で無口な稔という対照的な“田鎖ブラザーズ”を時に厳しく、時に温かく見守るその重厚な姿は、物語の強固な土台となり、作品に深みをもたらす存在だ。
宮近は「初めて台本を読んだときに、1話2話だけでは満足できないくらいワクワクが止まらず、次が気になるような作品で、素直に『これを映像で見てみたい』と感じる脚本でした」とコメント。
役どころについては「私が演じる石坂は、若さゆえの“軽さ”や“おとぼけ感”があるキャラクターです。ショックな出来事やシリアスなシーンが多い物語なので、自分の役が登場する時は、良い意味で少し違った温度感で作品のアクセントになればいいなと思っています。刑事役は2度目なので、これまでの経験を活かして演じています。ぜひ全話見てください！（笑）」と語った。
岸谷は本作について「お話を聞いたときにまず『面白いタイトルだな』と思いました。さらに、渡辺さんの脚本を読んだ時にも、中身が素晴らしくて『これは面白い！』と一気に引き込まれました。全話を通して構成も見事で非常に力の強い脚本です！」と絶賛。
さらに「初対面の本読みの際、岡田くんが寝癖で現れ、その直後に染谷くんがもっと凄い寝癖で入ってきたんです（笑）。その並んだ姿を見た瞬間、『最高の兄弟だな』と確信しました。2人の持つ呼吸感やバランスは抜群です」と明かし、「重いテーマを扱う作品ですが、田鎖兄弟とプロデューサーの力で、現場はとても素晴らしい雰囲気です。とっても面白い作品ですので、是非ご覧ください！！」とアピールした。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』は、TBS系にて4月より毎週金曜22時放送。
【写真】『田鎖ブラザーズ』より宮近海斗＆岸谷五朗の場面写真
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。
追加キャストとして、初のTBSドラマレギュラー出演となる宮近海斗が演じるのは、青委警察署刑事課強行犯係の巡査・石坂直樹。真たちの背中を追い、泥臭い現場仕事にも奔走する。緊迫した空気が漂う捜査の最前線にあっても場を和ませるおちゃめな一面を併せ持ち、殺伐としがちなチームを明るく照らすムードメーカーだ。
一方、岸谷五朗が演じるのは、真の直属の上司である青委警察署刑事課強行犯係 係長の警部補・小池俊太。小池は石坂とバディを組み、冷静沈着な采配でチームを率いる。静かなるすごみをまとう警部補で、執念深く時に暴走する真と冷静で無口な稔という対照的な“田鎖ブラザーズ”を時に厳しく、時に温かく見守るその重厚な姿は、物語の強固な土台となり、作品に深みをもたらす存在だ。
宮近は「初めて台本を読んだときに、1話2話だけでは満足できないくらいワクワクが止まらず、次が気になるような作品で、素直に『これを映像で見てみたい』と感じる脚本でした」とコメント。
役どころについては「私が演じる石坂は、若さゆえの“軽さ”や“おとぼけ感”があるキャラクターです。ショックな出来事やシリアスなシーンが多い物語なので、自分の役が登場する時は、良い意味で少し違った温度感で作品のアクセントになればいいなと思っています。刑事役は2度目なので、これまでの経験を活かして演じています。ぜひ全話見てください！（笑）」と語った。
岸谷は本作について「お話を聞いたときにまず『面白いタイトルだな』と思いました。さらに、渡辺さんの脚本を読んだ時にも、中身が素晴らしくて『これは面白い！』と一気に引き込まれました。全話を通して構成も見事で非常に力の強い脚本です！」と絶賛。
さらに「初対面の本読みの際、岡田くんが寝癖で現れ、その直後に染谷くんがもっと凄い寝癖で入ってきたんです（笑）。その並んだ姿を見た瞬間、『最高の兄弟だな』と確信しました。2人の持つ呼吸感やバランスは抜群です」と明かし、「重いテーマを扱う作品ですが、田鎖兄弟とプロデューサーの力で、現場はとても素晴らしい雰囲気です。とっても面白い作品ですので、是非ご覧ください！！」とアピールした。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』は、TBS系にて4月より毎週金曜22時放送。